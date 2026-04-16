Street Fighter, il nuovo trailer riporta Ryu e Ken sul ring a tutta nostalgia anni ’90

Il nuovo trailer di Street Fighter è arrivato e, dopo anni di adattamenti poco convincenti, questa volta il film sembra aver trovato una direzione precisa. Più che reinventare il franchise, sceglie di tornare alle origini e di abbracciare senza compromessi lo spirito arcade che lo ha reso iconico.

Diretto da Kitao Sakurai, il film è ambientato nel 1993 e mette al centro la relazione tra Andrew Koji e Noah Centineo nei panni di Ryu e Ken Masters, due combattenti un tempo inseparabili e oggi segnati da distanza e rancori mai risolti. A riunirli è Chun-Li, interpretata da Callina Liang, figura chiave che li richiama in un torneo destinato a cambiare tutto.

Questa la trama ufficiale:

1993. Un’epoca di sale giochi, monete consumate e leggende nate a colpi di joystick. Ryu (Koji) e Ken Masters (Centineo), Street Fighters un tempo inseparabili, oggi sono lontani, divisi da scelte e ferite mai rimarginate. Il destino li richiama sul ring quando la misteriosa Chun-Li (Liang) li arruola per il nuovo World Warrior Tournament: un torneo spietato dove i pugni decidono il futuro e la furia riscrive il destino.

Il trailer chiarisce subito l’approccio del film, che non cerca di “normalizzare” Street Fighter ma, al contrario, punta su un’estetica stilizzata, su combattimenti coreografati con precisione e su un tono sopra le righe che richiama direttamente l’energia delle sale giochi. È proprio questa scelta a fare la differenza, perché invece di adattare il materiale originale a un realismo forzato, lo traduce nel linguaggio del cinema mantenendone identità e ritmo.

A rafforzare questa impressione contribuisce anche un cast particolarmente ricco e variegato, che include Cody Rhodes, Jason Momoa, David Dastmalchian e Curtis “50 Cent” Jackson, insieme a una serie di interpreti che sembrano scelti proprio per restituire la natura eccentrica e globale del roster originale. Il risultato è un insieme volutamente eterogeneo, ma coerente con il mondo che rappresenta.

Quello che emerge con più forza da questo secondo trailer è la sensazione che il film abbia finalmente capito cosa rende Street Fighter qualcosa di diverso dagli altri franchise. Non la trama in sé, ma l’insieme di personalità, stile e spettacolo che si costruisce attorno ai combattimenti. Dopo decenni di tentativi incerti, questa potrebbe essere la prima volta in cui un adattamento live-action riesce davvero a colpire nel segno.

Il full trailer doppiato in italiano del picchiaduro, che arriverà al cinema con Eagle Pictures in ottobre:

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