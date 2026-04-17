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Titolo originale: The Dog Stars , uscita: 26-08-2026. Regista: Ridley Scott.

The Dog Stars, il trailer: Ridley Scott racconta un post-apocalittico intimo tra sopravvivenza e speranza

17/04/2026 trailer news di Stella Delmattino

Nel cast ci sono Jacob Elordi e Margaret Qualley

the dog stars film scott 2026

Arrivano le prime immagini ufficiali di The Dog Stars, il nuovo film diretto da Ridley Scott, accompagnate dal trailer internazionale che offre un primo sguardo concreto a questo racconto post-apocalittico dal budget stimato oltre i 100 milioni di dollari.

Il film, tratto dal romanzo Le stelle del cane di Peter Heller, mette al centro non tanto la distruzione, quanto ciò che resta dopo: la ricerca di un senso quando il mondo sembra finito.

Secondo lo stesso Scott:

“The Dog Stars non è come gli altri film post-apocalittici: parla di speranza, di come dalla distruzione possa nascere qualcosa di nuovo.”

La storia segue Hig, interpretato da Jacob Elordi, un pilota sopravvissuto a una pandemia globale. Vive isolato in un hangar con il suo cane e un uomo armato e diffidente, Bangley (Josh Brolin), fino a quando un misterioso segnale radio riaccende la possibilità di qualcosa oltre quell’esistenza sospesa. Accanto a loro si inserisce Cima (Margaret Qualley), figura che rappresenta un possibile futuro. Nel cast anche Guy Pearce e Benedict Wong.

Il regista collega direttamente il film alla sua infanzia durante la Seconda guerra mondiale:

“Da bambino, durante i bombardamenti del Blitz, cantavo ‘Old McDonald Had a Farm’ nascosto sotto le scale.”

the dog stars elordi film 2026Un ricordo che diventa chiave narrativa:

“Quei piccoli gesti, quei rituali, sono ciò che ci permette di andare avanti anche quando tutto crolla.”

Il film è stato provato più volte negli ultimi mesi e ha cambiato data di uscita, ora fissata al 28 agosto, una collocazione di fine estate che spesso segnala una fiducia moderata da parte dello studio.

E le prime reazioni raccolte non sono incoraggianti:

“Ho visto ‘The Dog Stars’ di Ridley Scott e mi dispiace dirlo, ma è arrivato il momento che Sir Ridley vada in pensione. Non lo farà… ma dovrebbe.”

Al di là della provocazione, il problema principale sembra essere proprio quello che il trailer lascia intuire:

“È una storia dal tono quasi folk che scorre senza un vero senso di urgenza. Dopo un momento forte nel primo atto, succede poco, fino a un finale che arriva all’improvviso. Sembrava mancassero 20-30 minuti, e alla fine non era chiaro quale fosse il senso del film.”

Un giudizio che mette in discussione la capacità del film di sostenere la sua impostazione contemplativa senza perdere coinvolgimento.

Nonostante questo, il regista resta convinto del progetto: “Sono nato con un buon occhio.” E ha definito The Dog Stars: “Forse il mio miglior film.”

Il trailer internazionale:

© Riproduzione riservata

Tags:Jacob ElordiJosh BrolinMargaret QualleyRidley Scott
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