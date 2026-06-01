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Titolo originale: The End of Oak Street , uscita: 12-08-2026. Budget: $85,000,000. Regista: David Robert Mitchell.

La fine di Oak Street: il nuovo trailer svela dinosauri e misteri nel film con Anne Hathaway

01/06/2026 trailer news di Stella Delmattino

Il nuovo film di David Robert Mitchell è un'avventura fantascientifica prodotta da J.J. Abrams che trasporta un intero quartiere suburbano in un mondo popolato da dinosauri.

la fine di oak street dinosauri film 2026

Dinosauri tra case, giardini e strade di periferia. È questa l’immagine più sorprendente del nuovo trailer di La fine di Oak Street, il film di fantascienza diretto da David Robert Mitchell e prodotto da J.J. Abrams.

Le nuove immagini offrono finalmente uno sguardo più approfondito sulla storia, che mescola fantascienza, mistero, avventura e creature preistoriche in quella che si preannuncia come una delle proposte più originali dell’estate cinematografica.

Al centro del racconto troviamo la famiglia Platt, che vive in un tranquillo quartiere suburbano quando un misterioso evento cosmico strappa improvvisamente Oak Street dalla realtà conosciuta e trasporta l’intera comunità in un luogo sconosciuto e apparentemente preistorico.

Secondo la sinossi ufficiale:

“Quando un misterioso evento cosmico strappa Oak Street dalla periferia e trasporta l’intero quartiere in un luogo sconosciuto, la famiglia Platt si rende presto conto che la propria sopravvivenza dipende dalla capacità di restare uniti cercando di orientarsi in un ambiente ormai irriconoscibile.”

Il trailer mostra gigantesche creature preistoriche aggirarsi tra abitazioni, strade e cortili, trasformando un ambiente familiare in uno scenario imprevedibile e pericoloso. Proprio questo contrasto tra quotidianità e mondo preistorico sembra essere uno degli elementi più intriganti del film.

L’atmosfera richiama apertamente i misteri di Cloverfield e le grandi avventure Amblin degli anni Ottanta e il cinema di Steven Spielberg, alternando momenti di meraviglia, tensione e spettacolo. Non sorprende quindi che molti spettatori abbiano già accostato il progetto ad alcuni dei grandi film d’avventura che hanno segnato quell’epoca.

In un panorama dominato da franchise consolidati come Jurassic Park e Jurassic World, La fine di Oak Street rappresenta una delle poche grandi produzioni recenti a utilizzare i dinosauri all’interno di una storia completamente originale, senza legami con saghe già esistenti.

Nel cast troviamo Anne Hathaway ed Ewan McGregor, affiancati da Maisy Stella e Christian Convery.

Dietro la macchina da presa, David Robert Mitchell può contare su una squadra di collaboratori di alto livello che comprende il direttore della fotografia Michael Gioulakis, la scenografa Maya Shimoguchi, il montatore John Axelrad e il compositore premio Oscar Michael Giacchino.

Prodotto da J.J. Abrams, il film sembra puntare su un mix di spettacolo, mistero e avventura familiare, mantenendo ancora nascosti molti dei suoi segreti più importanti.

La fine di Oak Street arriverà nei cinema italiani il 12 agosto distribuito da Warner Bros. Pictures.

© Riproduzione riservata

Tags:Anne HathawayEwan McGregor
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