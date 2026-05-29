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L’auto sbanda e i ragazzi muoiono: è un semplice incidente o c’è qualcosa dietro? Su Netflix la storia vera da vedere subito

29/05/2026 news di Andrea Palazzolo

Su Netflix è arrivato da poco The Crash: Incidente o Omicidio? ovvero un documentario thriller serratissimo su una storia vera.

Poster di The Crash di Netflix

Strongsville, Ohio. Una notte d’estate del 2022 che avrebbe dovuto celebrare la fine del liceo si trasforma in una tragedia che scuoterà un’intera comunità e dividerà l’opinione pubblica americana. Mackenzie Shirilla, diciassette anni, è al volante della sua auto con a bordo il fidanzato Dominic Russo e l’amico Davion Flanagan. Poche ore dopo, due di loro saranno morti e Mackenzie finirà sotto processo con un’accusa che nessuno avrebbe mai immaginato: omicidio volontario aggravato.

The Crash: incidente o omicidio, il documentario diretto dal regista britannico Gareth Johnson e disponibile su Netflix, ricostruisce con precisione quasi chirurgica un caso giudiziario che ha fatto storia negli Stati Uniti.

La sera della festa di diploma sembrava una di quelle notti indimenticabili che segnano il passaggio all’età adulta. Musica, amici, l’euforia di un capitolo che si chiude e un futuro che si apre. Mackenzie, Dominic e Davion lasciano la festa insieme, lei alla guida. Ma quello che succede nelle ore successive trasformerà quella normalissima serata estiva in un incubo.

L’auto percorre una strada secondaria dell’Ohio, lontana dal traffico, in una zona industriale semi-deserta. Secondo le ricostruzioni della polizia scientifica, la velocità aumenta progressivamente fino a superare i 160 chilometri orari. Nessuna curva improvvisa, nessun ostacolo sulla carreggiata. Solo un’accelerazione costante, inesorabile, che termina con uno schianto frontale contro un massiccio muro di mattoni.

L’impatto è devastante. La vettura si disintegra letteralmente. Dominic Russo e Davion Flanagan muoiono sul colpo. Mackenzie, in modo quasi miracoloso, sopravvive pur riportando ferite gravissime. Ma è proprio sulla scena del crimine che gli investigatori notano qualcosa di profondamente anomalo, un dettaglio che cambierà completamente la natura delle indagini.

Per il pubblico italiano, abituato a seguire con passione i casi di cronaca nera nazionale, The Crash rappresenta uno sguardo ravvicinato su come funziona il sistema giudiziario americano di fronte a un crimine tanto atipico quanto devastante. Non ci sono attori professionisti, effetti speciali o ricostruzioni romanzate. Solo la realtà documentata di una tragedia che ha trasformato vite ordinarie in un caso giudiziario destinato a fare storia e alimentare dibattiti sulla responsabilità penale, sulla salute mentale degli adolescenti e sui confini della giustizia.

Il film, prodotto in Gran Bretagna e della durata di 95 minuti, è disponibile su Netflix con audio e sottotitoli in italiano. Classificato come documentario true crime provocatorio e intenso, ha rapidamente scalato le classifiche della piattaforma posizionandosi tra i contenuti più visti in Italia. Un successo che testimonia l’interesse morboso ma anche la necessità collettiva di comprendere come la normalità possa trasformarsi in orrore nel giro di pochi secondi, e come la giustizia cerchi di dare risposte a domande che forse non ne hanno.

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