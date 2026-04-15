Good Omens 3: trailer e dettagli del finale su Prime Video, episodio unico da 90 minuti

È arrivato il momento della fine. Good Omens si prepara a salutare il pubblico con un ultimo capitolo, e il nuovo trailer della stagione 3 anticipa un finale ambizioso, emotivo e decisamente fuori dagli schemi.

La conclusione non sarà una stagione tradizionale, ma un unico episodio da 90 minuti, pensato per chiudere definitivamente la storia.

Il finale della seconda stagione aveva lasciato una frattura profonda tra i protagonisti. Michael Sheen torna nei panni di Aziraphale, che ha scelto di tornare in Paradiso, mentre David Tennant riprende il ruolo di Crowley, rimasto sulla Terra. Una separazione che ora pesa più che mai.

Nel nuovo capitolo, Aziraphale non è più solo un angelo eccentrico: è diventato Arcangelo Supremo e ha il compito di gestire la Seconda Venuta.

Secondo quanto anticipato:

“La storia riprende direttamente dopo le conseguenze emotive della stagione 2, riportandoci nel cuore del legame complicato tra Aziraphale e Crowley.”

Una responsabilità enorme, che si intreccia con tutto ciò che è rimasto irrisolto tra i due.

Il cuore della storia resta il rapporto tra Aziraphale e Crowley. “La tensione tra i due sarà al centro della storia, con Crowley che non è certo il tipo da lasciar correre le cose in silenzio.” Tra Paradiso, Inferno e destino dell’umanità, il finale punta a chiudere ogni arco narrativo lasciato in sospeso.

Oltre ai protagonisti, tornano Doon Mackichan, Gloria Obianyo, Liz Carr, Paul Chahidi, Quelin Sepulveda e Derek Jacobi.

Tra le novità più interessanti, l’ingresso di Bilal Hasna nel ruolo di Gesù.

Il percorso verso questo finale non è stato lineare. La produzione ha subito rallentamenti legati alle accuse rivolte a Neil Gaiman, che ha negato ogni coinvolgimento. L’autore ha comunque contribuito alla scrittura dell’episodio finale, pur facendo un passo indietro dalla produzione.

Questo ha portato a una scelta insolita: trasformare la stagione 3 in un singolo episodio conclusivo. Chiudere Good Omens con un film da 90 minuti è una decisione rischiosa, ma coerente con lo spirito della serie.

In attesa di vederla a catalogo dal 13 maggio, di seguito trovate il trailer doppiato in italiano della terza stagione:

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