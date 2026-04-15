Sezione:

Home » TV » Sci-Fi & Fantasy » Good Omens 3: trailer e dettagli del finale su Prime Video, episodio unico da 90 minuti

Titolo originale: Good Omens , uscita: 31-05-2019. Stagioni: 3.

Good Omens 3: trailer e dettagli del finale su Prime Video, episodio unico da 90 minuti

15/04/2026 trailer news di Stella Delmattino

Si chiude qui

good omens 3 2026 uscita

È arrivato il momento della fine. Good Omens si prepara a salutare il pubblico con un ultimo capitolo, e il nuovo trailer della stagione 3 anticipa un finale ambizioso, emotivo e decisamente fuori dagli schemi.

La conclusione non sarà una stagione tradizionale, ma un unico episodio da 90 minuti, pensato per chiudere definitivamente la storia.

Il finale della seconda stagione aveva lasciato una frattura profonda tra i protagonisti. Michael Sheen torna nei panni di Aziraphale, che ha scelto di tornare in Paradiso, mentre David Tennant riprende il ruolo di Crowley, rimasto sulla Terra. Una separazione che ora pesa più che mai.

Nel nuovo capitolo, Aziraphale non è più solo un angelo eccentrico: è diventato Arcangelo Supremo e ha il compito di gestire la Seconda Venuta.

Secondo quanto anticipato:

“La storia riprende direttamente dopo le conseguenze emotive della stagione 2, riportandoci nel cuore del legame complicato tra Aziraphale e Crowley.”

Una responsabilità enorme, che si intreccia con tutto ciò che è rimasto irrisolto tra i due.

Il cuore della storia resta il rapporto tra Aziraphale e Crowley. “La tensione tra i due sarà al centro della storia, con Crowley che non è certo il tipo da lasciar correre le cose in silenzio.” Tra Paradiso, Inferno e destino dell’umanità, il finale punta a chiudere ogni arco narrativo lasciato in sospeso.

Oltre ai protagonisti, tornano Doon Mackichan, Gloria Obianyo, Liz Carr, Paul Chahidi, Quelin Sepulveda e Derek Jacobi.

Tra le novità più interessanti, l’ingresso di Bilal Hasna nel ruolo di Gesù.

Il percorso verso questo finale non è stato lineare. La produzione ha subito rallentamenti legati alle accuse rivolte a Neil Gaiman, che ha negato ogni coinvolgimento. L’autore ha comunque contribuito alla scrittura dell’episodio finale, pur facendo un passo indietro dalla produzione.

Questo ha portato a una scelta insolita: trasformare la stagione 3 in un singolo episodio conclusivo. Chiudere Good Omens con un film da 90 minuti è una decisione rischiosa, ma coerente con lo spirito della serie.

In attesa di vederla a catalogo dal 13 maggio, di seguito trovate il trailer doppiato in italiano della terza stagione:

© Riproduzione riservata

Tags:David TennantGood OmensMichael Sheen
The Boroughs Ribelli senza tempo serie netflix 2026
Sci-Fi & Fantasy

The Boroughs – Ribelli senza tempo, teaser della serie fanta-horror Netflix dai Duffer

 di Stella Delmattino

Nel cast ci sono Alfred Molina, Geena Davis e Bill Pullman

paradise stagione 2 spiegazione
Sci-Fi & Fantasy

Paradise 2, finale spiegato: Alex, lo User X e il futuro della serie

 di Stella Delmattino

Facciamo un po' di chiarezza

dark matter serie stagione 2 2026
Sci-Fi & Fantasy

Dark Matter 2: data di uscita e prime immagini della nuova stagione su Apple TV+

 di Stella Delmattino

Joel Edgerton e Jennifer Connelly di nuovo tra universi alternativi: ecco cosa aspettarsi dai nuovi episodi

Stranger Things Storie dal 1985 serie netflix
Sci-Fi & Fantasy

Full trailer per Stranger Things: Storie dal 1985, nuovi misteri e nuovi mostri a Hawkins

 di Stella Delmattino

Confermata anche la data di debutto su Netflix

Horror & Thriller

The Dog Stars, il trailer: Ridley Scott racconta un post-apocalittico intimo tra sopravvivenza e speranza

Nel cast ci sono Jacob Elordi e Margaret Qualley

 Leggi di più
Horror & Thriller

The Terror: Devil in Silver, il trailer: Dan Stevens in un incubo tra follia e presenze oscure

Dopo una lunga pausa la serie torna su AMC

 Leggi di più
Horror & Thriller

La Mummia di Lee Cronin, recensione: un horror derivativo tra L’Esorcista e La Casa

Un prodotto senza identità, un possession movie che usa il mostro classico come semplice pretesto

 Leggi di più
Horror & Thriller

Passenger, il trailer: Øvredal trasforma un viaggio on the road in un incubo senza ritorno

Nel cast del thriller c'è anche Melissa Leo

 Leggi di più
Horror & Thriller

Insidious: Fuori dall’Altrove, il trailer porta i demoni nel mondo reale

Torna anche l'immancabile Lin Shaye

 Leggi di più