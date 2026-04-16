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Titolo originale: The Terror , uscita: 26-03-2018. Stagioni: 3.

The Terror: Devil in Silver, il trailer: Dan Stevens in un incubo tra follia e presenze oscure

16/04/2026 trailer news di Stella Delmattino

Dopo una lunga pausa la serie torna su AMC

The Terror Devil in Silver dan stevens 2026

Dopo anni di silenzio, The Terror torna con un nuovo capitolo e lo fa cambiando completamente registro. Il primo trailer di The Terror: Devil in Silver mostra una stagione che abbandona il racconto storico per immergersi in un horror psicologico più claustrofobico e disturbante.

Ambientata in un inquietante ospedale psichiatrico, la nuova stagione segue Dan Stevens nei panni di Pepper, un uomo della classe lavoratrice la cui vita prende una piega improvvisa quando viene internato ingiustamente nel New Hyde Psychiatric Hospital. Quello che inizia come un errore si trasforma rapidamente in una discesa nella paranoia, tra medici ambigui, pazienti dimenticati e una presenza che sembra osservare ogni movimento.

Il trailer suggerisce un ambiente in cui nulla è davvero affidabile. Le dinamiche interne all’istituto oscillano tra abuso di potere e manipolazione, mentre cresce il sospetto che qualcosa di sovrannaturale si aggiri tra i corridoi. Forse qualcosa di molto più antico e maligno, forse addirittura il Diavolo.

La storia si sviluppa su un equilibrio instabile tra realtà e allucinazione, con Pepper costretto a mettere in discussione tutto ciò che lo circonda. Più cerca di capire cosa stia accadendo, più la situazione si fa pericolosa, fino a suggerire che la vera minaccia potrebbe non essere solo esterna, ma anche interna.

La serie è tratta dal romanzo The Devil in Silver di Victor LaValle, che ha anche co-creato l’adattamento insieme a Chris Cantwell. Alla regia troviamo Karyn Kusama e Craig William Macneill, mentre Ridley Scott figura tra i produttori esecutivi.

Accanto a Stevens, il cast include Judith Light, CCH Pounder, Aasif Mandvi, Stephen Root e John Benjamin Hickey, contribuendo a creare un ensemble che sembra perfettamente a suo agio in un contesto tanto disturbante.

Il tono che emerge dal trailer è denso, oppressivo, costruito su spazi chiusi e su una tensione costante che trasforma l’ospedale in una vera trappola mentale. Ogni stanza, ogni corridoio, sembra progettato per spingere chi lo abita verso il limite.

Dopo le prime due stagioni del 2018 e 2019, questa nuova incarnazione della serie sembra voler rilanciare il franchise puntando su un horror più intimo e psicologico, ma non per questo meno inquietante.

Di seguito trovate il trailer internazionale di The Terror: Devil in Silver, che debutterà il 7 maggio su Shudder e AMC+:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube

Tags:Dan StevensThe Terror
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