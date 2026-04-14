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Longlegs 2: Nicolas Cage nel nuovo film di Perkins, ma non è un sequel

15/04/2026 news di Stella Delmattino

Un progetto poco preventivabile

Nicolas Cage in Longlegs (2024)

Dopo il successo a sorpresa del 2024, Longlegs è pronto a tornare. Secondo le ultime informazioni, Nicolas Cage sarà di nuovo protagonista in un nuovo film diretto da Osgood Perkins.

La novità più interessante? Non si tratterà di un sequel diretto, ma di una nuova storia ambientata nello stesso universo narrativo. Il progetto segna anche un cambio importante dietro le quinte: Neon, che aveva distribuito il primo film, non sarà coinvolta.

Al suo posto arriva Paramount Pictures, che ha deciso di puntare sul progetto nonostante un budget più alto rispetto agli standard del film originale.

Secondo le fonti:

“Neon si è fatta da parte quando ha scoperto portata e budget del nuovo progetto, fuori dalla sua fascia abituale.”

Uno degli aspetti più discussi riguarda la natura del film. Le informazioni parlano chiaro:

Non è un sequel, ma qualcosa ambientato nell’universo di Longlegs.”

Questo apre diversi scenari: un prequel, una storia parallela oppure un’espansione del mondo narrativo.

Resta anche il dubbio principale: Nicolas Cage tornerà nello stesso ruolo? Il primo film è stato uno dei casi più interessanti degli ultimi anni. Con un budget di circa 10 milioni di dollari, Longlegs ha incassato 127 milioni nel mondo, grazie a una campagna marketing virale, un tono disturbante e ambiguo, un mistero costruito su indizi e simboli.

La storia seguiva un’agente dell’FBI, interpretata da Maika Monroe, alle prese con una serie di omicidi familiari apparentemente inspiegabili, che la portavano a confrontarsi con una figura oscura: Longlegs.

Il ritorno di Osgood Perkins è forse la sorpresa più grande.

Dopo Longlegs, il regista ha lavorato a ritmo serrato, dirigendo The Monkey, Keeper e The Young People (in uscita). Quattro film in tre anni. Eppure, finora aveva sempre evitato di trasformare i suoi lavori in franchise. Proprio per questo la scelta fa discutere: tornare su Longlegs significa aprire a una logica più seriale, cosa finora distante dal suo percorso.

Il ritorno di Longlegs segna un passaggio interessante: da successo isolato a possibile universo narrativo. La presenza di Nicolas Cage e il coinvolgimento di Paramount Pictures indicano un progetto più ambizioso. Resta però una domanda centrale: questa espansione riuscirà a mantenere l’atmosfera disturbante dell’originale, o finirà per snaturarla?

© Riproduzione riservata

Tags:Nicolas CageOsgood Perkins
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