Sezione:

Home » Cinema » Azione & Avventura » Harrison Ford: “Sono terribilmente preoccupato” per il futuro del cinema

Harrison Ford: “Sono terribilmente preoccupato” per il futuro del cinema

15/04/2026 news di Stella Delmattino

L’attore riflette sul declino dell’esperienza in sala e sul distacco tra film e pubblico

harrison ford intervista 2026

Dopo oltre 50 anni di carriera, Harrison Ford continua a essere una delle figure più iconiche del cinema. Ma oggi, più che ai suoi ruoli storici, guarda con preoccupazione al futuro dell’esperienza cinematografica.

In una recente intervista con l’Hollywood Reporter, l’attore ha espresso dubbi profondi su come è cambiato il rapporto tra cinema e pubblico.

Ford non usa mezzi termini:

Sono terribilmente preoccupato. Sono cresciuto in un periodo in cui il cinema era al suo apice, quando riusciva a catturare lo spirito del tempo di una cultura.”

Un’epoca in cui il cinema non era solo intrattenimento, ma un punto di riferimento collettivo.

Secondo Ford, oggi quel legame si è spezzato:

Non esiste più uno spirito condiviso. Ci siamo disconnessi. Siamo stati frammentati intenzionalmente in unità economiche e politiche separate.”

Una visione critica, che sottolinea come il pubblico sia diventato sempre più segmentato, perdendo una dimensione comune.

Il problema, per Ford, è culturale prima ancora che industriale:

C’è un vuoto al centro che deve essere riempito, per riportare la cultura insieme, per riavvicinare il cinema al pubblico e renderlo di nuovo rilevante.”

Un invito implicito a ripensare il ruolo del cinema nella società contemporanea.

Le parole dell’attore arrivano in un momento delicato per il settore: calo della frequentazione delle salem crescita dello streaming e pubblico sempre più frammentato.

Nonostante questo, Ford resta attivo, tra cinema e televisione, con progetti come la serie Shrinking.

© Riproduzione riservata

Fonte: Reddit

Tags:Harrison Ford
Jack Ryan Ghost War film 2026
Azione & Avventura

Jack Ryan: Ghost War, una cospirazione globale e un’unità fuori controllo nel trailer del film

 di Stella Delmattino

Al fianco di John Krasinski ci sono Wendell Pierce e Sienna Miller

street fighter film 2026
Azione & Avventura

Street Fighter, il nuovo trailer riporta Ryu e Ken sul ring a tutta nostalgia anni ’90

 di Stella Delmattino

Nel cast del live-action ci sono Jason Momoa, Noah Centineo e Curtis “50 Cent” Jackson

The Legend of Aang The Last Airbender film 2026
Azione & Avventura

The Legend of Aang (Avatar), il film trapelato mesi prima online: “È incredibilmente irrispettoso”

 di Stella Delmattino

Parole molto dure da parte di chi ci ha lavorato

runner film 2026 ritchson
Azione & Avventura

Runner, il trailer: Ritchson e Wilson in fuga da un cartello per salvare un bambino

 di Stella Delmattino

In regia c'è Scott Waugh

Sci-Fi & Fantasy

Good Omens 3: trailer e dettagli del finale su Prime Video, episodio unico da 90 minuti

Si chiude qui

 Leggi di più
Sci-Fi & Fantasy

Godzilla Minus Zero: il teaser trailer rilancia il Kaiju, diretto verso New York

Si cambia scenario

 Leggi di più
Sci-Fi & Fantasy

The Boroughs – Ribelli senza tempo, teaser della serie fanta-horror Netflix dai Duffer

Nel cast ci sono Alfred Molina, Geena Davis e Bill Pullman

 Leggi di più
Sci-Fi & Fantasy

Paradise 2, finale spiegato: Alex, lo User X e il futuro della serie

Facciamo un po' di chiarezza

 Leggi di più
Sci-Fi & Fantasy

Robopocalypse cancellato, Spielberg: “Avrebbe distrutto uno studio”

Uun progetto troppo ambizioso per fallire… o forse troppo rischioso per esistere davvero

 Leggi di più