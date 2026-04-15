Godzilla Minus Zero: il teaser trailer rilancia il Kaiju, diretto verso New York

Il Re dei Mostri è pronto a tornare. Toho e GKIDS hanno diffuso il primo teaser trailer di Godzilla Minus Zero, sequel diretto del sorprendente successo Godzilla Minus One. Le prime immagini promettono un film ancora più ambizioso, tra distruzione su larga scala e una forte componente emotiva.

Godzilla Minus One, uscito per il 70° anniversario del franchise, è stato uno dei capitoli più apprezzati della saga, sia dalla critica che dal pubblico. Il sequel arriva rapidamente, segno che Toho punta forte su questo nuovo corso narrativo.

La storia si svolge nel 1949, due anni dopo gli eventi del primo film.

Secondo le informazioni ufficiali:

“Il film continuerà la storia della famiglia Shikishima mentre affronta una nuova calamità.”

Il racconto quindi manterrà il focus umano già visto nel precedente capitolo, affiancandolo a una minaccia ancora più devastante.

Tornano Ryunosuke Kamiki nel ruolo di Koichi Shikishima e Minami Hamabe nel ruolo di Noriko Oishi.

Alla regia, sceneggiatura e supervisione VFX c’è Takashi Yamazaki, lo stesso autore del primo film.

Il film debutterà in Giappone il 3 novembre e in Nord America il 6 novembre. Una finestra di distribuzione molto ravvicinata, sempre più rara per produzioni giapponesi. Inoltre, sarà il primo film giapponese realizzato specificamente per IMAX, segnale di un’ambizione visiva ancora più marcata.

Il teaser suggerisce anche un’espansione geografica importante: il Kaiju sembra destinato a colpire New York, portando la distruzione fuori dal contesto giapponese. Un cambio di scala che potrebbe ridefinire completamente l’impatto della storia.

In attesa vederlo in questa nuova versione, di seguito trovate intanto il teaser trailer internazionale di Godzilla Minus Zero:

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