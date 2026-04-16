Trailer per Man on Fire – Sete di vendetta: Yahya Abdul-Mateen II cerca redenzione nella serie Netflix

A qualche settimana dal teaser, Netflix ha diffuso il full trailer di Man on Fire – Sete di vendetta, serie televisiva ispirata al celebre personaggio di John Creasy, figura iconica già portata al cinema da Denzel Washington, interpretato questa volta da Yahya Abdul-Mateen II (Candyman, Ambulance).

Nel filmato veniamo introdotti al protagonista attraverso una breve descrizione del suo passato:

«Forze speciali dell’esercito americano, tre missioni in Iraq e Afghanistan. Il suo curriculum è impressionante, ma i suoi giorni migliori sono ormai alle spalle».

Creasy, però, è pronto a dimostrare il contrario. Nella serie lo vediamo uscire dal ritiro dopo una perdita devastante, deciso a scoprire la verità e vendicarsi dei responsabili. Il personaggio prende forma attraverso l’interpretazione intensa di Abdul-Mateen II, capace di alternare forza fisica e vulnerabilità emotiva.

Lo showrunner Kyle Killen (Lone Star), spiega così la scelta dell’attore:

«Può fare qualsiasi cosa. È esattamente ciò di cui John Creasy ha bisogno. Può essere incredibilmente potente e allo stesso tempo comunicare molto anche senza parlare. È straordinario nelle scene d’azione, ma sa anche mostrare quei piccoli momenti in cui il personaggio lascia intravedere la propria fragilità».

Il trailer mette in evidenza proprio questo doppio volto del protagonista. Da una parte Creasy appare come una macchina da guerra: lo vediamo montare una pistola bendato, affrontare sparatorie e combattimenti corpo a corpo, fino a far esplodere cariche all’interno di un carcere. Dall’altra emerge il lato più umano del personaggio, soprattutto nel rapporto con Poe, interpretata da Billie Boullet, unica testimone di un tragico evento che Creasy indaga nel corso della serie.

Secondo Killen, il cuore della storia non è soltanto l’azione, ma il legame tra il protagonista e la persona che deve proteggere:

«È la relazione tra un uomo e la persona che deve difendere, e il modo in cui quel rapporto fa emergere la parte di sé che lui cerca di nascondere. Creasy è molto a suo agio con la violenza e il pericolo. Sono territori che conosce bene. Aprirsi agli altri, invece, è ciò che lo rende davvero vulnerabile».

Nel corso della serie Creasy dovrà affrontare un conflitto interiore: vendicarsi di chi ha fatto del male a Poe o proteggerla dal destino che la minaccia. Come spiega lo showrunner:

«Ciò di cui lei ha bisogno da lui è esattamente la cosa che lui non riesce a dare. Può essere un protettore, ma è molto restio a creare un vero legame».

Di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di Man on Fire – Sete di vendetta, che arriverà su Netflix il 30 aprile:

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