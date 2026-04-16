Sezione:

Home » News » Amazon MGM punta sulle sale: “Non è un test o un esperimento”, 15 film l’anno

Amazon MGM punta sulle sale: “Non è un test o un esperimento”, 15 film l’anno

16/04/2026 news di Stella Delmattino

Parola di Mike Hopkins

hail mary film imax

Amazon MGM Studios alza il tiro sul grande schermo e lo fa senza ambiguità. Dal palco del CinemaCon 2026, come riporta Deadline, il capo di Prime Video e dello studio Mike Hopkins ha chiarito la direzione strategica: il ritorno al cinema non è una prova, ma un impegno strutturale.

“Mentre alcuni dei nostri concorrenti entrano ed escono dalle acque del cinema, per noi questo non è un test o un esperimento. Il nostro impegno a distribuire almeno 15 film all’anno nelle sale è in linea con i tempi.”

Una dichiarazione che arriva in un momento delicato per l’industria, dove il rapporto tra streaming e sala resta ancora instabile.

Amazon MGM non si limita agli annunci. L’obiettivo è concreto: costruire una presenza stabile nelle sale, con un ritmo produttivo importante e una rete distributiva internazionale in espansione.

Hopkins non nasconde che siamo solo all’inizio:

“Come dico sempre al mio team, la nostra ambizione per il cinema è ancora nella prima metà del primo inning. ‘Project Hail Mary’ è solo l’inizio.”

Il riferimento è a Project Hail Mary, già indicato come primo grande successo della nuova fase cinematografica dello studio.

Parallelamente, Amazon MGM sta costruendo una struttura distributiva globale, con nuovi dirigenti in mercati chiave come Europa e America Latina, segnale evidente di un investimento a lungo termine.

A rafforzare il messaggio arriva anche il team marketing e distribuzione. L’obiettivo non è semplicemente aumentare il numero di uscite, ma costruire eventi cinematografici.

Sue Kroll, responsabile marketing globale, sottolinea:

“Quell’esperienza viene ora applicata con un obiettivo preciso: non solo distribuire film, ma sostenerli con la cura, il rigore e la creatività che meritano. E oggi possiamo unire tutto questo alla potenza e alla portata di Amazon.”

Kevin Wilson, a capo della distribuzione teatrale USA, entra ancora più nel dettaglio:

Abbiamo costruito una line-up pensata per coinvolgere davvero il pubblico. Un mix di originali audaci e proprietà iconiche. È quello che siamo. E i risultati sono arrivati: quattro mesi, quattro film, oltre 670 milioni di dollari al box office. E altri nove sono in arrivo. Abbiamo detto 15 film entro il 2027 – e lo faremo. Ma non si tratta di quantità. Si tratta di impatto. Stiamo costruendo film che diano al pubblico un motivo per uscire di casa. Film con scala, ambizione, qualcosa da dire.”

Il messaggio di Amazon MGM arriva in un contesto in cui molti studi oscillano tra distribuzione tradizionale e streaming. Qui, invece, la posizione è netta: il cinema torna centrale, non come alternativa, ma come pilastro.

Per gli esercenti – in cerca di contenuti solidi e continui – è una notizia rilevante. Per il pubblico, potrebbe significare una maggiore offerta di film pensati davvero per il grande schermo.

© Riproduzione riservata

Tags:
paramount cinemacon 2026
Azione & Avventura

Paramount punta forte sul cinema: 30 film l’anno e finestra di 45 giorni “Ve lo prometto”

 di Stella Delmattino

Parola di David Ellison

top gun maverick cruise
Azione & Avventura

Top Gun 3 è ufficiale: Paramount annuncia il sequel

 di Stella Delmattino

McQuarrie possibile regista

world war z film zombie
Horror & Thriller

World War Z 2 si farà: Paramount rilancia il sequel

 di Stella Delmattino

C'è già un nome per la regia

Aegon’s Conquest film il trono di spade
Sci-Fi & Fantasy

Il Trono di Spade arriva al cinema: Aegon’s Conquest sarà il primo film su Westeros

 di Stella Delmattino

Si va indietro nel tempo

Horror & Thriller

The Dog Stars, il trailer: Ridley Scott racconta un post-apocalittico intimo tra sopravvivenza e speranza

Nel cast ci sono Jacob Elordi e Margaret Qualley

 Leggi di più
Horror & Thriller

The Terror: Devil in Silver, il trailer: Dan Stevens in un incubo tra follia e presenze oscure

Dopo una lunga pausa la serie torna su AMC

 Leggi di più
Horror & Thriller

La Mummia di Lee Cronin, recensione: un horror derivativo tra L’Esorcista e La Casa

Un prodotto senza identità, un possession movie che usa il mostro classico come semplice pretesto

 Leggi di più
Horror & Thriller

Passenger, il trailer: Øvredal trasforma un viaggio on the road in un incubo senza ritorno

Nel cast del thriller c'è anche Melissa Leo

 Leggi di più
Horror & Thriller

Insidious: Fuori dall’Altrove, il trailer porta i demoni nel mondo reale

Torna anche l'immancabile Lin Shaye

 Leggi di più