Amazon MGM punta sulle sale: “Non è un test o un esperimento”, 15 film l’anno

Amazon MGM Studios alza il tiro sul grande schermo e lo fa senza ambiguità. Dal palco del CinemaCon 2026, come riporta Deadline, il capo di Prime Video e dello studio Mike Hopkins ha chiarito la direzione strategica: il ritorno al cinema non è una prova, ma un impegno strutturale.

“Mentre alcuni dei nostri concorrenti entrano ed escono dalle acque del cinema, per noi questo non è un test o un esperimento. Il nostro impegno a distribuire almeno 15 film all’anno nelle sale è in linea con i tempi.”

Una dichiarazione che arriva in un momento delicato per l’industria, dove il rapporto tra streaming e sala resta ancora instabile.

Amazon MGM non si limita agli annunci. L’obiettivo è concreto: costruire una presenza stabile nelle sale, con un ritmo produttivo importante e una rete distributiva internazionale in espansione.

Hopkins non nasconde che siamo solo all’inizio:

“Come dico sempre al mio team, la nostra ambizione per il cinema è ancora nella prima metà del primo inning. ‘Project Hail Mary’ è solo l’inizio.”

Il riferimento è a Project Hail Mary, già indicato come primo grande successo della nuova fase cinematografica dello studio.

Parallelamente, Amazon MGM sta costruendo una struttura distributiva globale, con nuovi dirigenti in mercati chiave come Europa e America Latina, segnale evidente di un investimento a lungo termine.

A rafforzare il messaggio arriva anche il team marketing e distribuzione. L’obiettivo non è semplicemente aumentare il numero di uscite, ma costruire eventi cinematografici.

Sue Kroll, responsabile marketing globale, sottolinea:

“Quell’esperienza viene ora applicata con un obiettivo preciso: non solo distribuire film, ma sostenerli con la cura, il rigore e la creatività che meritano. E oggi possiamo unire tutto questo alla potenza e alla portata di Amazon.”

Kevin Wilson, a capo della distribuzione teatrale USA, entra ancora più nel dettaglio:

“Abbiamo costruito una line-up pensata per coinvolgere davvero il pubblico. Un mix di originali audaci e proprietà iconiche. È quello che siamo. E i risultati sono arrivati: quattro mesi, quattro film, oltre 670 milioni di dollari al box office. E altri nove sono in arrivo. Abbiamo detto 15 film entro il 2027 – e lo faremo. Ma non si tratta di quantità. Si tratta di impatto. Stiamo costruendo film che diano al pubblico un motivo per uscire di casa. Film con scala, ambizione, qualcosa da dire.”

Il messaggio di Amazon MGM arriva in un contesto in cui molti studi oscillano tra distribuzione tradizionale e streaming. Qui, invece, la posizione è netta: il cinema torna centrale, non come alternativa, ma come pilastro.

Per gli esercenti – in cerca di contenuti solidi e continui – è una notizia rilevante. Per il pubblico, potrebbe significare una maggiore offerta di film pensati davvero per il grande schermo.

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