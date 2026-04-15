Il Trono di Spade arriva al cinema: Aegon’s Conquest sarà il primo film su Westeros

L’universo de Il Trono di Spade è pronto a fare il salto definitivo al cinema. Durante il CinemaCon, Warner Bros. ha annunciato il titolo del primo film ambientato a Westeros: Game of Thrones: Aegon’s Conquest.

Un progetto ancora in sviluppo, ma già centrale nei piani futuri dello studio per il 2027 e oltre.

Il film racconterà uno degli eventi più importanti dell’universo creato da George R. R. Martin. Al centro c’è Aegon I Targaryen: il conquistatore originale, colui che ha unito i Sette Regni, il fondatore del Trono di Spade.

La storia di Aegon è il punto di partenza di tutto ciò che i fan hanno visto nella serie. È la storia che ha dato origine a Westeros come lo conosciamo: conquista, fuoco e dominio.

Aegon, insieme alle sorelle e mogli Visenya e Rhaenys, ha: sottomesso i regni rivali, costruito il Trono di Spade fondendo le spade dei nemici e imposto il dominio Targaryen.

Chi conosce il libro Fuoco e Sangue sa che questa fase della storia è tra le più epiche. Battaglie su larga scala, tradimenti politici e draghi che devastano interi eserciti: elementi perfetti per un adattamento cinematografico ambizioso.

La sceneggiatura è affidata a Beau Willimon, già autore di House of Cards e Andor. Una scelta che suggerisce un equilibrio tra spettacolo visivo, intrighi politici e sviluppo dei personaggi.

Mentre il film prende forma, il mondo di Westeros continua a espandersi anche in TV: House of the Dragon prosegue con la terza stagione, A Knight of the Seven Kingdoms 2 è in produzione.

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