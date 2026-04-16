Top Gun 3 è ufficiale: Paramount annuncia il sequel

Dopo il successo clamoroso di Top Gun: Maverick, Paramount Pictures ha confermato ufficialmente lo sviluppo di Top Gun 3. L’annuncio è arrivato durante il CinemaCon 2026, segnando il ritorno di uno dei franchise più rilevanti degli ultimi anni.

Al momento non ci sono né una data di uscita né dettagli ufficiali su regia e produzione, ma una cosa è chiara: il progetto è in fase concreta.

Tutto lascia pensare che Tom Cruise tornerà nei panni di Maverick. L’attore, al momento, non ha altri impegni imminenti dopo aver completato le riprese di Digger, dettaglio che alimenta le aspettative su un rapido avvio della produzione.

Il nome più caldo resta però quello di Christopher McQuarrie, storico collaboratore di Cruise. Attualmente è al lavoro sulla sceneggiatura e ha già dichiarato di aver trovato la chiave narrativa per il terzo capitolo:

“Ho trovato la storia.”

Una frase breve ma significativa, che suggerisce come il progetto sia più avanti di quanto sembri.

Non è stato ancora annunciato un regista ufficiale. Il precedente capitolo era firmato da Joseph Kosinski, ma i suoi impegni attuali rendono difficile un suo ritorno.

Questo apre la porta proprio a McQuarrie, che negli ultimi anni è diventato il principale partner creativo di Cruise, dirigendo e scrivendo diversi capitoli di Mission: Impossible e firmando titoli come Jack Reacher.

Il sequel dovrebbe riportare in scena anche Miles Teller e Glen Powell insieme ai produttori storici Jerry Bruckheimer e David Ellison.

Già nel 2024 Powell aveva accennato al fatto che al cast era stato chiesto di “tenersi pronti”, segnale che i lavori sono in movimento da tempo, anche se lontani dai riflettori.

Il ritorno di Top Gun non sorprende. Maverick ha incassato oltre 1,4 miliardi di dollari nel mondo, diventando un evento culturale capace di riportare il pubblico nelle sale nel pieno dell’era post-pandemica. Un risultato che ha trasformato il franchise in una priorità assoluta per Paramount.

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