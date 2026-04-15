Killing Satoshi: Doug Liman usa l’AI per tagliare il budget da 300 a 70 milioni

Il nuovo film di Doug Liman sta già facendo discutere, e non per la trama. Killing Satoshi punta a diventare uno dei primi lungometraggi “studio-level” realizzati con un uso massiccio dell’intelligenza artificiale.

La scelta è radicale: niente set reali, niente location, ma ambienti generati interamente in post-produzione.

Secondo quanto dichiarato dalla produzione:

“Killing Satoshi viene presentato come il primo film di qualità da studio completamente generato con l’intelligenza artificiale.”

Non solo gli sfondi: ambienti e scenari sono creati digitalmente, le performance degli attori possono essere “rifinite”, movimenti di labbra, volto e corpo possono essere corretti.

“La tecnologia AI viene utilizzata per creare scenari e anche per modificare, se necessario, le performance degli attori.”

Il film è stato girato in condizioni completamente diverse dal solito:

“È stato girato in soli 20 giorni all’interno di un set neutro, senza scenografie reali.”

Un approccio che elimina spostamenti, costruzione di set e costi logistici.

L’obiettivo era chiaro:

“La tecnologia ci ha permesso di realizzare un film che normalmente costerebbe circa 300 milioni di dollari con un budget di 70 milioni.”

Una riduzione drastica, che spiega perché il progetto abbia acceso un dibattito immediato nell’industria.

La produzione prova a smorzare le polemiche:

“L’intelligenza artificiale deve essere vista come uno strumento che supporta, non sostituisce, la creatività umana.”

Anche Doug Liman descrive l’esperienza come più vicina alla recitazione teatrale, con maggiore attenzione alla performance pura.

Al centro della storia c’è una cospirazione legata al mondo delle criptovalute. Il film segue un giornalista che indaga sull’identità del creatore di Bitcoin, Satoshi Nakamoto, esplorando la teoria secondo cui il controverso Dr. Craig Wright potrebbe essere davvero lui — e perché qualcuno potrebbe volerlo eliminare.

Nel cast ci sono Casey Affleck, Pete Davidson, Gal Gadot e Isla Fisher.

Il film sarà presentato al mercato di Festival di Cannes, ma non ha ancora una distribuzione ufficiale negli Stati Uniti.

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