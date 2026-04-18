“Ho dovuto vendere casa”: l’allarme di Kirk Acevedo sulla crisi di Hollywood

La crisi degli attori a Hollywood non è più solo teoria. Kirk Acevedo, interprete visto in serie come Oz, Fringe, Arrow e Band of Brothers, ha rivelato di aver dovuto vendere la propria casa dopo un lungo periodo di difficoltà lavorative.

Un caso emblematico che riaccende i riflettori su un problema sempre più discusso: la scomparsa della cosiddetta “classe media” della recitazione.

Ospite del podcast An Actor Despairs di Ryan M. Perez, Acevedo ha raccontato senza filtri la sua esperienza:

“Sono passato dal lavorare senza sosta al dover vendere casa. E non sono l’unico: molti colleghi stanno vivendo la stessa situazione.”

Nonostante una carriera lunga oltre 30 anni e decine di ruoli tra cinema e TV, l’attore si è trovato improvvisamente senza continuità lavorativa.

Alla base del problema c’è un cambiamento strutturale dell’industria. La fine della “Peak TV” ha ridotto drasticamente il numero di produzioni, mentre la concorrenza è aumentata.

“Oggi in TV ci sono le star del cinema. Non si fanno più film come una volta e quindi sono tutti passati alle serie. Mi trovo a competere coi vincitori di Oscar.”

Un contesto che rende molto più difficile ottenere ruoli, anche per attori esperti.

Anche quando arrivano ingaggi, i guadagni non garantiscono più stabilità. Acevedo ha spiegato come funziona oggi il sistema:

“Metti che fai 10 episodi: sono circa 100.000 dollari. Togli il 20% tra agente e manager, restano 80.000. Poi le tasse: scendi a 45.000. Se paghi anche solo 3.000 al mese di affitto, sono 36.000 l’anno. Puoi davvero viverci?”

Una situazione che colpisce soprattutto gli attori non protagonisti, storicamente fondamentali per l’industria.

Secondo Acevedo, il fenomeno segue una logica già vista in altri settori:

“Come in ogni economia, la classe media viene schiacciata.”

Negli ultimi mesi l’attore è tornato a lavorare, ma la sua testimonianza evidenzia una trasformazione profonda: meno opportunità, cachet ridotti e una competizione sempre più alta.

Un cambiamento che potrebbe ridefinire il futuro di Hollywood, lasciando sempre meno spazio a quella fascia di professionisti che per anni ne ha rappresentato la vera ossatura.

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