Sezione:

Home » Cinema » Azione & Avventura » “Ho dovuto vendere casa”: l’allarme di Kirk Acevedo sulla crisi di Hollywood

“Ho dovuto vendere casa”: l’allarme di Kirk Acevedo sulla crisi di Hollywood

18/04/2026 news di Stella Delmattino

La testimonianza dell’attore di Fringe e Arrow fotografa un’industria in piena trasformazione

kirk acevedo intervista 2026

La crisi degli attori a Hollywood non è più solo teoria. Kirk Acevedo, interprete visto in serie come Oz, Fringe, Arrow e Band of Brothers, ha rivelato di aver dovuto vendere la propria casa dopo un lungo periodo di difficoltà lavorative.

Un caso emblematico che riaccende i riflettori su un problema sempre più discusso: la scomparsa della cosiddetta “classe media” della recitazione.

Ospite del podcast An Actor Despairs di Ryan M. Perez, Acevedo ha raccontato senza filtri la sua esperienza:

Sono passato dal lavorare senza sosta al dover vendere casa. E non sono l’unico: molti colleghi stanno vivendo la stessa situazione.”

Nonostante una carriera lunga oltre 30 anni e decine di ruoli tra cinema e TV, l’attore si è trovato improvvisamente senza continuità lavorativa.

Alla base del problema c’è un cambiamento strutturale dell’industria. La fine della “Peak TV” ha ridotto drasticamente il numero di produzioni, mentre la concorrenza è aumentata.

“Oggi in TV ci sono le star del cinema. Non si fanno più film come una volta e quindi sono tutti passati alle serie. Mi trovo a competere coi vincitori di Oscar.”

Un contesto che rende molto più difficile ottenere ruoli, anche per attori esperti.

Anche quando arrivano ingaggi, i guadagni non garantiscono più stabilità. Acevedo ha spiegato come funziona oggi il sistema:

“Metti che fai 10 episodi: sono circa 100.000 dollari. Togli il 20% tra agente e manager, restano 80.000. Poi le tasse: scendi a 45.000. Se paghi anche solo 3.000 al mese di affitto, sono 36.000 l’anno. Puoi davvero viverci?

Una situazione che colpisce soprattutto gli attori non protagonisti, storicamente fondamentali per l’industria.

Secondo Acevedo, il fenomeno segue una logica già vista in altri settori:

Come in ogni economia, la classe media viene schiacciata.”

Negli ultimi mesi l’attore è tornato a lavorare, ma la sua testimonianza evidenzia una trasformazione profonda: meno opportunità, cachet ridotti e una competizione sempre più alta.

Un cambiamento che potrebbe ridefinire il futuro di Hollywood, lasciando sempre meno spazio a quella fascia di professionisti che per anni ne ha rappresentato la vera ossatura.

© Riproduzione riservata

Tags:Kirk Acevedo
the rock sean connery 1996
Azione & Avventura

Recensione story: The Rock di Michael Bay (1996)

 di Marco Tedesco

Un action compatto e ancora attuale, dove spettacolo e scrittura trovano l’equilibrio migliore della carriera del regista

Jack Ryan Ghost War film 2026
Azione & Avventura

Jack Ryan: Ghost War, una cospirazione globale e un’unità fuori controllo nel trailer del film

 di Stella Delmattino

Al fianco di John Krasinski ci sono Wendell Pierce e Sienna Miller

street fighter film 2026
Azione & Avventura

Street Fighter, il nuovo trailer riporta Ryu e Ken sul ring a tutta nostalgia anni ’90

 di Stella Delmattino

Nel cast del live-action ci sono Jason Momoa, Noah Centineo e Curtis “50 Cent” Jackson

The Legend of Aang The Last Airbender film 2026
Azione & Avventura

The Legend of Aang (Avatar), il film trapelato mesi prima online: “È incredibilmente irrispettoso”

 di Stella Delmattino

Parole molto dure da parte di chi ci ha lavorato

Horror & Thriller

The Dog Stars, il trailer: Ridley Scott racconta un post-apocalittico intimo tra sopravvivenza e speranza

Nel cast ci sono Jacob Elordi e Margaret Qualley

 Leggi di più
Horror & Thriller

The Terror: Devil in Silver, il trailer: Dan Stevens in un incubo tra follia e presenze oscure

Dopo una lunga pausa la serie torna su AMC

 Leggi di più
Horror & Thriller

La Mummia di Lee Cronin, recensione: un horror derivativo tra L’Esorcista e La Casa

Un prodotto senza identità, un possession movie che usa il mostro classico come semplice pretesto

 Leggi di più
Horror & Thriller

Passenger, il trailer: Øvredal trasforma un viaggio on the road in un incubo senza ritorno

Nel cast del thriller c'è anche Melissa Leo

 Leggi di più
Horror & Thriller

Insidious: Fuori dall’Altrove, il trailer porta i demoni nel mondo reale

Torna anche l'immancabile Lin Shaye

 Leggi di più