Arnold Schwarzenegger: “Con Terminator ho chiuso; per Conan è tutto pronto, tranne i diritti”

Durante una conversazione con l’Hollywood Reporter che ha trattato vari argomenti, Arnold Schwarzenegger ha recentemente parlato brevemente di due grandi franchise che sono indissolubilmente associati al suo nome: Terminator e Conan il barbaro.

Parlando della lunga saga di Terminator, a cui è tornato di recente per il non esaltante Destino Oscuro nel 2019, la star ha affermato:

Il franchise non è ancora concluso. Io invece ho chiuso.

L’attore ha proseguito:

Ho ricevuto il messaggio forte e chiaro che il mondo vuole andare avanti con un tema diverso quando si tratta di Terminator. Qualcuno deve proporre una grande idea. Terminator è stato in gran parte responsabile del mio successo, quindi l’ho sempre guardato con molto affetto.

I primi tre film erano fantastici. Al quarto [Salvation] non ho partecipato perché ero governatore. Poi il quinto [Genisys] e il sesto [Destino oscuro] non hanno chiuso i conti per quanto mi riguarda. Lo sapevamo in anticipo perché non erano scritti bene.

Per quanto riguarda Conan, Arnold Schwarzenegger si è mostrato molto più fiducioso:

[Un nuovo film] È in sospeso da 10 anni. I diritti sono di [Fredrik] Malmberg. Viene da me e dice: ‘Ehi, ho un accordo con Netflix’, e quando chiediamo a Netflix, non ne sanno nulla. È una di quelle cose assurde. Spero che se ne venga a capo.

Penso che si debba fare alla maniera di Gli Spietati, dove si gioca con l’età. C’è una grande sceneggiatura che John Milius ha scritto, e altri ne hanno scritte. La storia c’è. Ci sono registi che vogliono farlo. Ma [Malmberg] detiene i diritti e finché non vende i diritti per uno o due film, o per l’intera saga, non si può fare nulla.

Va detto che Arnold Schwarzenegger ha 75 anni, quindi un po’ di margine c’è ancora.

Di seguito il trailer di Conan il barbaro del 1982:

