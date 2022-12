Ben Affleck su Netflix: “Non c’è qualità se produci 50 film all’anno; è una catena di montaggio”

Gli sceneggiatori e attori premiati con l’Oscar Ben Affleck e Matt Damon (Will Hunting – Genio ribelle) hanno da poco lanciato la loro nuova società di produzione, la Artists Equity, e hanno pubblicamente condiviso la loro visione di ciò che realizzeranno.

Dicono che la società spera di realizzare film commerciali ma intelligenti, che riconoscano i gusti popolari, ma che “la gente ricordi tra 20 anni”.

Il loro primo progetto, che Ben Affleck dirigerà e Matt Damon interpreterà, riguarda la vera storia dietro la creazione dell’iconico marchio Air Jordan, la cui uscita è prevista per il 2023 in collaborazione con gli Amazon Studios, la Skydance Sports e la Mandalay Pictures.

La Artists Equity prevede di distribuire tre progetti nel 2023, con l’intenzione di arrivare a un minimo di cinque film all’anno in futuro.

Ben Affleck ha parlato della missione della società durante un’ampia sessione di domande e risposte al DealBook Summit del New York Times a New York, insieme al partner e investitore della Artists Equity Gerry Cardinale, di Redbird Capital.

Citando apertamente il fondatore e co-CEO di Netflix, Reed Hastings, e il suo responsabile dei contenuti originali, Scott Stuber, la star 50enne ha detto:

Non vedo alcuna differenza tra film commerciali e di qualità. La qualità richiede tempo.

Se chiedete a Reed Hastings … sono sicuro che c’è un certo rischio in questo modo di fare, e sono sicuro che loro hanno una grande strategia, ma io mi sarei chiesto: ‘Come faremo a fare 50 ‘grandi’ film [in un anno]? Com’è possibile? Non esiste un comitato abbastanza grande per gestirli tutti. Non ci sono abbastanza persone, semplicemente non si può fare.

È un’attività che richiede attenzione, dedizione e lavoro, che deve resistere al concetto di ‘catena di montaggio’. Scott Stuber è un uomo davvero talentuoso e intelligente, mi piace molto… ma è un lavoro impossibile.

Ben Affleck ha poi concluso:

C’è un pubblico più vasto per i film d’azione rispetto che per i piccoli film drammatici – lo capisco. Alcuni generi hanno una diffusione più ampia e non si può non tenerne conto. Ma facciamo un buon film, sorprendiamo il pubblico, facciamolo interessare!

Gerry Cardinale ha aggiunto:

La prima ondata di streaming riguardava il volume. La seconda riguarda la qualità.

Potrebbe sorprendere, o forse no, ma quel ’50’ espresso da Ben Affleck è addirittura una stima in difetto … Nel solo 2022 Netflix ha infatti prodotto oltre 100 film originali, se consideriamo anche quelli in lingua non inglese. Un numero elevatissimo, che molto spesso, a conti fatti (vista la risposta di critica e di pubblico), si rivela mera ‘carne da library’ usa e getta, contenuti di cui ci si dimentica già durante la visione.

© Riproduzione riservata

Fonte: Deadline