Bob Iger: “Cancellati alcuni progetti Disney già annunciati; decisioni dure ma necessarie”

Il CEO della Disney, Bob Iger, ha recentemente ammesso di aver ‘ucciso’ segretamente alcuni progetti cinematografici che a un certo punto erano stati in effettiva fase di sviluppo presso lo studio.

Non è certamente una notizia particolarmente eclatante, visto che a Hollywood ogni studio sviluppa costantemente progetti e non tutti finiscono per essere realizzato, è semplicemente la natura del business.

Tuttavia, con tutti i progetti che la Disney ha annunciato nel corso degli ultimi anni, è difficile non chiedersi quali di quelli annunciati siano ora cancellati. Forsa la prossima D23 Expo ci dirà di più …

In ogni caso, Bob Iger ha recentemente sottolineato come la divisione cinematografica della Disney abbia “attraversato momenti difficili che devono essere affrontati”:

Devi uccidere le cose in cui non credi più, e non è facile in questo settore, o perché le hai già cominciate, o perché hai dei costi irrecuperabili, oppure perché hai un rapporto con i tuoi dipendenti o con la comunità creativa. Non è una cosa facile, ma devi prendere quel tipo di decisioni difficili. In effetti, abbiamo preso alcune decisioni difficili. Non ne abbiamo parlato pubblicamente, ma abbiamo già ucciso alcuni progetti, che semplicemente non pensavamo fossero abbastanza solidi.

In precedenza, Bob Iger – tornato a capo della Disney per proprio per provare a raddrizzare i risultati al botteghino poco luminosi degli ultimi tempi – aveva detto:

Lavorando col talentuoso team dello studio cercheremo e lavoreremo per consolidarci, il che significa produrre meno progetti, concentrandoci maggiormente sulla qualità invece che sulla quantità come negli anni passati.

Tra i film in uscita – confermati – nel 2024 ci sono Il Regno del Pianeta delle Scimmie, Inside Out 2, Mufasa: il re leone, Deadpool 3, Captain America: Brave New World e Thunderbolts.

Fonte: THR