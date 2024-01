Daniel Waters su Catwoman: “Con Tim Burton pensammo a due spinoff, uno in b/n, l’altro alla The Boys”

Quando Tim Burton e o sceneggiatore Daniel Waters iniziarono a discutere della possibilità di un film spin-off incentrato su Catwoman poco dopo l’uscita di Batman – Il Ritorno nel 1992, avevano in mente alcune idee ambiziose e tutt’altro che convenzionali.

In una recente intervista con Indiewire, Daniel Waters ha fatto luce sulla visione iniziale del regista, rivelando che avrebbe voluto creare un film in bianco e nero da 18 milioni di dollari di budget ispirato al classico della RKO prodotto da Van Lewton Il Bacio della Pantera, puntando a una visione più cruda e artistica del personaggio di Selina Kyle.

Le sue parole:

Voleva realizzare un film in bianco e nero da 18 milioni di dollari di budget, come l’originale Il Bacio della Pantera, con Selina che vive in una piccola città, mentre io volevo fare un film di ‘Batman’ in cui la metafora riguardasse Batman.

Quindi la feci trasferire in una versione di Gotham City in stile Los Angeles, gestita da tre supereroi stronzi. Era The Boys prima di The Boys. Ma finì esausto leggendo la mia sceneggiatura.

L’allontanamento dall’azione frenetica tipica del franchise di Batman sarebbe stata una scelta artistica piuttosto coraggiosa, qualcosa forse di più simile al recente Joker di Todd Phillips.

In ogni caso, Tim Burton e la diretta interessata Michelle Pfeiffer passarono ad altri progetti, e la saga dell’Uomo Pipistrello continuò con Batman Forever e Batman & Robin di Joel Schumacher, mentre Catwoman ha ricevuto il suo film solista nel 2004, interrpetata da Halle Berry.

Di seguito trovate una scena con Catwoman da Batman – Il Ritorno:

