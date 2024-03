Denis Villeneuve su Blade Runner 2049: “Mai più sequel di quella portata”

Ora nelle sale con Dune: Parte Due (la recensione), Denis Villeneuve è tornato recentemente a riflettere sul suo Blade Runner 2049 con l’Hollywood Reporter.

Nello specifico, al regista canadese è stato chiesto com’è stato girare un sequel di Blade Runner di Ridley Scott, un’opera epocale e considerata da molti intoccabile:

Blade Runner è uno dei miei film favoriti ed è assolutamente un capolavoro. Ridley Scott è uno dei miei registi preferiti e, anche se all’epoca diede la sua benedizione, era molto importante per me sentire – e vedere – nei suoi occhi che in quel momento era davvero d’accordo che lo dirigessi io. Mentre realizzavo Blade Runner 2049 pensavo però costantemente al film originale. Era impossibile non farlo.

Denis Villeneuve ha continuato poi spiegando perché non realizzerà mai più il sequel di un qualche importante capolavoro:

2049 è stata davvero una lettera d’amore per il film del 1982, ma è stato di gran lunga uno dei progetti più difficili che abbia mai realizzato, e non credo che mi avvicinerò mai più all’universo creato da qualcun altro. A volte mi sveglio ancora di notte chiedendomi: “Perché mai l’ho girato?” Avevo rifiutato alcuni altri progetti di quella portata, ma in quel momento mi dissi: “È un progetto pazzesco, ma vale la pena rischiare di perdere tutto“.

Nonostante le buone recensioni, Blade Runner 2049 si è poi dimostrato una grossa delusione al botteghino (meno di 270 milioni di dollari complessivi a fronte di un budget di circa 180).

