Dolph Lundgren sugli eroi action anni ’80: “All’epoca muscoli veri; oggi controfigure e Oscar”

Chi non ama i film d’azione degli anni ’80, zeppi di dosi smodate di testosterone e di cattiveria? Ormai non si vedono più giovani star dell’action del calibro di Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Carl Weathers, Lou Ferrigno e Dolph Lundgren, attori che si sono fatti strada a suon di muscoli nei film di cui sono stati protagonisti.

Intendiamoci, a Hollywood sfornano ancora – non molto spesso – film d’azione divertenti con protagonisti talentuosi (pensiamo a Scott Adkins), ma pochi portano la massa muscolare nei film che fanno (Alan Ritchson). E sono ancora attivissimi Dwayne Johnson, John Cena, Jason Statham e Dave Bautista, ma anche loro stanno invecchiando.

Nel corso di una recente intervista con Film School Rejects, proprio il 65enne Dolph Lundgren ha parlato dello stato attuale dei film d’azione e, parlando specificamente della Marvel, ha spiegato come gli eroi odierni manchino di veri muscoli:

Sono molto bravi ora. Voglio dire, questa gente è molto brava a far funzionare queste cose. All’epoca si prendeva qualcuno che potesse togliersi la maglietta e mostrare dei muscoli veri. Ora si prende qualcuno che ha vinto un Oscar, lo si infila in una tuta e sembra che abbia i muscoli.

Alcuni hanno il fisico, ma a quei tempi Stallone, Schwarzenegger e Van Damme erano davvero degli ‘esemplari fisici’ a cui si poteva guardare, non solo come attori o come personaggi, ma come persone, come uomini.

Dolph Lundgren – 195 cm per 110 kg all’epoca di Rocky IV – ha poi parlato dei tempi di Schwarzenegger e di Jean-Claude Van Damme e di come fosse impossibile negare la loro presenza scenica:

Si provano altre sensazioni quando guardi Conan il barbaro con Arnold. Ci credi davvero a quello che stai vedendo. Credi davvero che sia lui a farlo. Non ci sono tagli veloci di montaggio. Non cercano di nascondere la controfigura, perché lui non ha una controfigura, perché non si potrebbe avere una controfigura per Arnold. Beh, forse in un long shot, ma come si può controfigurare il fisico di Arnold? Non c’è modo. Doveva fare tutto da solo. È stato lo stesso per me e Sly in Rocky IV, tutta quella boxe … Non avevamo stuntmen. Eravamo noi.

Non saranno stati ‘mostri’ di recitazione, ma gli action heroes degli anni ’80 hanno sicuramente rappresentato l’ideale di supereroe cui puoi tranquillamente affidarti quando sei in pericolo, sicuro che qualsiasi nemico non avrebbe avuto scampo davanti ai loro pugni!

Di seguito una clip con l’allenamento incrociato di Rocky IV:

