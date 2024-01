Dolph Lundgren sui Masters: “Un film con un He-Man più vecchio? A una condizione!”

Titolo originale : Masters of the Universe , uscita : 07-08-1987. Budget : $22,000,000. Regista : Gary Goddard.

Tra i ruoli per cui Dolph Lundgren è ancora oggi ricordato con affetto, c’è quello del biondo e muscolosissimo He-Man nello sfortunato adattamento live action I Dominatori dell’Universo / Masters of the Universe del 1987 (il nostro approfondimento).

Negli ultimi anni, l’attore svedese ha rivisitato il suo iconico ruolo di Ivan Drago in Creed II, quindi qualcuno – durante una recente conversazione con CB sul suo nuovo film Wanted Man – gli ha domandato se valuterebbe l’ipotesi di riprendere il ruolo del principe di Eternia.

Queste la sua risposta:

[Un] He-Man più vecchio? Non lo so. A patto che … il mio costume possa essere un po’ più ‘consistente’. All’epoca aveva all’incirca le dimensioni di un francobollo. Penso che dovrei semplicemente per aggiungere qualche strato in più di stoffa!

Di seguito trovate il trailer internazionale di I Dominatori dell’Universo:

© Riproduzione riservata