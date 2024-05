Donnie Darko: trailer per il ritorno nei cinema italiani, in 4K e director’s cut (SOLO per 3 giorni)

A vent’anni dalla sua uscita, arriva per la prima volta in assoluto nei cinema italiani la versione director’s cut (restaurata in 4K per l’occasione) di Donnie Darko, il misterioso cult del 2001 scritto e diretto dall’allora esordiente Richard Kelly che vede tra i protagonisti i fratelli Jake e Maggie Gyllenhaal (il nostro approfondimento).

Questa la trama ufficiale:

Il problematico liceale Donnie Darko in preda ad un attacco di sonnambulismo esce dalla casa dei genitori e incontra uno spaventoso coniglio gigante di nome Frank, che gli dice che il mondo finirà tra 28 giorni, 6 ore, 42 minuti e 12 secondi.

Nel cast del film – che non fu un immediato successo di pubblico – ci sono anche Jena Malone, Drew Barrymore, Patrick Swayze e Noah Wyle.

Di seguito trovate il nuovo trailer di Donnie Darko, che sarà nelle sale della penisola SOLO il 3, 4 e 5 giugno:

Fonte: YouTube