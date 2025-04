Dossier: Dredd – La legge sono io e la versione horror iniziale con Schwarzenegger

C’è voluto molto tempo prima che Sylvester Stallone interpretasse un supereroe dei fumetti. Sappiamo che è divenuto una star con “Rocky”, scritto di suo pugno nel 1976, e ha trascorso il decennio e mezzo successivo diventando una delle figure di spicco del cinema d’azione hollywoodiano, accanto al suo eterno rivale Arnold Schwarzenegger.

Sly e Schwarzenegger incarnavano l’archetipo dell’eroe d’azione ultra-mascolino tipico degli anni ’80, ma durante tutto quel decennio e la prima metà degli anni ’90, nessuno dei due aveva mai interpretato un supereroe sullo schermo. Schwarzenegger avrebbe fatto il suo ingresso nel mondo dei cinecomic solo nel 1997, costretto ad accettare il ruolo di Mr. Freeze nel disastroso “Batman & Robin”.

Stallone, invece, aveva debuttato prima nel genere, interpretando il giudice protagonista in Dredd – La legge sono io nel 1995, un film di fantascienza assurdo che ha finito per predire il nostro inquietante presente.

Dopo una prima serie di momenti difficili tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, Stallone era riuscito a mantenere lo status di superstar con “Cliffhanger” e “Demolition Man”, entrambi del 1993 e di successo al botteghino. Ma Dredd – La legge sono io distrusse tutto il credito guadagnato con quei film, rivelandosi un fallimento critico e commerciale.

Basato sui fumetti di “2000 AD“, dove aveva debuttato il personaggio del Judge Dredd, il film segue l’anti-eroe del titolo che agisce come giudice, giuria ed esecutore nelle strade distopiche della futura metropoli Mega City One. Quando viene incastrato per omicidio dal suo fratellastro, il giudice più famoso di Mega City One deve ripulire il suo nome e fermare un esercito di cloni superumani intenzionati a distruggere la sua città.

Purtroppo, nulla di tutto ciò ha dato vita a un buon film, e Dredd – La legge sono io è da tempo considerato uno dei peggiori film di Stallone… il che solleva la questione: la versione mai realizzata con Schwarzenegger sarebbe stata migliore?

Sì, prima che Stallone salisse a bordo, era in lavorazione una versione alternativa di Dredd – La legge sono io — più fedele al materiale originale e concepita come un adattamento in stile horror con protagonista proprio il rivale storico di Sly.

Quando Dredd – La legge sono io uscì nel 1995, aveva già attraversato molti cambiamenti prima di diventare il disastro che fu. Diversi sceneggiatori erano stati coinvolti nello sviluppo del progetto, tra cui lo scrittore britannico Peter Briggs (“Hellboy”), che nel 2020 ha raccontato la sua visione a Bloody Disgusting.

Briggs ricordava di aver ricevuto una telefonata da Lloyd Levin, della casa di produzione di Larry Gordon, per lavorare a un film su “Judge Dredd”. Da fan di lunga data dei fumetti “2000 AD”, era entusiasta all’idea. Inizialmente, Levin e Gordon dovevano co-finanziare il film insieme al produttore Edward R. Pressman. Ma le cose si guastarono rapidamente tra Gordon e Pressman. Briggs si ritrovò nel mezzo, con la parte di Pressman che voleva che lavorasse a una versione diretta da Tony Scott e interpretata da Arnold Schwarzenegger.

Briggs seguì Pressman, ottenendo così la possibilità di portare sul grande schermo uno dei suoi eroi dell’infanzia. Nel concepire la sua versione, spiegò: “Se hai la possibilità di fare un solo film, scegli il villain più forte. Quindi volevo fare, fin dall’inizio, Judge Death. Perché, beh, lui è fantastico!“.

Judge Death era un Giudice Oscuro, ovvero una versione non-morta dei giudici provenienti da un universo parallelo chiamato Deadworld. “Sono l’antitesi di ciò che rappresenta il sistema dei giudici”, spiegava Briggs, “vengono da un universo parallelo in cui tutta la vita è fuorilegge. La vita è il crimine supremo, e la morte è la risposta. Per me non c’era altra trama possibile”.

Il film avrebbe visto Judge Dredd tornare a Mega City One dopo diversi mesi di assenza, affiancato dalla partner Judge Barbara Hershey, per pattugliare nuovamente le strade. Dopo aver affrontato vari criminali locali, i due si imbattono in Judge Death, giunto in città per una misteriosa connessione con Dredd.

Non sarebbe stato l’unico villain: Briggs aveva creato anche un personaggio inedito chiamato The Umpty Candy Killer, un serial killer che attirava le vittime con una sostanza altamente addictiva chiamata Umpty Candy. Il resto della trama ricalcava le storie originali dei fumetti, con Death che evocava altri Dark Judges per sterminare la popolazione e devastare la metropoli.

“Anche se era un fumetto e fantascienza, era pensato come un film dell’orrore“, ricordava Briggs. “Se avete letto il fumetto, sapete com’è. Death che infila le mani nella gente, e così via. Saremmo entrati a pieno titolo nel territorio dell’horror”.

Purtroppo, la visione di Briggs non si realizzò mai, per via di uno sviluppo produttivo caotico che portò infine alla catastrofe cinematografica del 1995 con Stallone. Nonostante Briggs avesse incontrato Tony Scott per discutere della sua sceneggiatura, i produttori scelsero alla fine William Wisher (co-autore di “Terminator 2”) per scrivere la versione finale.

L’idea era quella di avere due bozze concorrenti, che Schwarzenegger avrebbe poi dovuto scegliere. Ma come raccontò Briggs, Charlie Lippincott — uno dei produttori — lo informò di essere intenzionato ad affossare attivamente la sua versione. Briggs lasciò il progetto. Schwarzenegger se ne andò, poi anche Tony Scott.

A quel punto entrò Stallone, seguito dal regista Danny Cannon. Briggs riconobbe che portare i Giudici Oscuri sullo schermo negli anni ’90 sarebbe stato complicato senza la CGI avanzata di oggi, e per questo si disse quasi sollevato che quel film non si fosse fatto. Ma quale che fosse la versione di Briggs, sarebbe quasi sicuramente stata migliore del film uscito nel 1995, che lo stesso Stallone ha definito una produzione confusa (sebbene la scenografia sia stata rivalutata nel tempo).

Detto ciò, un produttore pare fosse deciso a far togliere il casco a Schwarzenegger nel film, violando uno dei tabù più assoluti del fumetto, cosa che aveva già irritato molti fan nel film con Stallone.

Eppure, sarebbe stato affascinante vedere Schwarzenegger al centro di quello che sarebbe potuto essere un action-horror vietato ai minori. Il genere horror non è certo tra quelli più esplorati dall’attore austriaco, e questo avrebbe sicuramente suscitato curiosità.

Stallone, nel frattempo, ha avuto miglior fortuna nei cinecomic dopo un altro momento buio nei primi anni 2000 (era quasi pronto ad accettare un ruolo in un fan film su Batman). In seguito ha interpretato Stakar Ogord alias Starhawk in “Guardiani della Galassia Vol. 2” e “Vol. 3”, e King Shark in “The Suicide Squad” di James Gunn.

