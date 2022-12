Dossier: Fraidy Cat, il noir hitchcockiano animato boicottato dalla Disney

Nei primi anni 2000, la Disney Animation stava sviluppando un lungometraggio animato ispirato ai film del leggendario regista Alfred Hitchcock, intitolato Fraidy Cat, sotto la guida di John Musker e Ron Clements. La Disney finì per accantonare definitivamente il progetto nel 2005 (la data di uscita era stata fissata al 2009) e da allora non ne sono state condivise molte informazioni … fino ad oggi.

/Film ha recentemente intervistato il regista di I Robinson – Una famiglia spaziale, Stephen J. Anderson, che è stato in grado di fornire alcuni dettagli sul film, di cui ebbe modo di vedere una bobina incompleta dei primi due atti.

La storia sarebbe stata incentrata su un gatto domestico londinese molto viziato rimasto coinvolto in un mistero intricato, un personaggio plasmato sul James Stewart di La donna che visse due volte. Con lui ci sarebbe stata Corina, una pappagallina.

Stephen J. Anderson ha approfondito:

Era un tipo molto paranoico, che aveva assistito a un omicidio e cercava di svelare cosa fosse realmente accaduto. Il tutto presentato in uno stile molto noir e alla Hitchcock.

Il regista ha poi aggiunto che “sarebbe stato davvero fantastico. Avrei voluto che venisse realizzato, ma purtroppo non ce l’ha fatta”.

Non molto tempo dopo la cancellazione di Fraidy Cat, Jim Hill, blogger della Disney, scrisse:

Questi dirigenti incapaci hanno scelto di parlare male di Fraidy Cat. [Hanno detto] che la premessa del film era troppo cupa. ‘Voglio dire, chi oggi si ricorda chi era Alfred Hitchcock? Quindi perché i ragazzini del 2009 dovrebbero pagare dei bei soldi per vedere un film d’animazione che rende omaggio a un regista vecchio, grasso e morto?’.

Jim Hill ha quindi rivelato cosa si dissero i dirigenti dopo la proiezione della bobina coi due atti:

Continuavano a sussurrare e sussurrare. Dicevano cose del tipo ‘Questo progetto ha un appeal commerciale così limitato … Non riusciremo mai a convincere una grande casa produttrice a produrre giocattoli per Fraidy Cat …’ e ‘Come farà questo film a espandere il marchio Disney? Ci sono personaggi che possiamo usare per uno spin-off del sabato mattina? O per un sequel straight-to-video?’.

Un vero peccato che molti progetti vengano troncati perché ritenuti incapaci di fare soldi ma, d’altra parte, Hollywood funziona così no? Resta solo da capire come mai la Disney non avesse bocciato il film da subito, attendendo invece di vederne almeno un pezzo …

© Riproduzione riservata