Dossier: la trilogia di Star Wars di David Benioff e D.B. Weiss, ordinata e poi cancellata

Gli showrunner delle serie Il Trono di Spade e Il problema dei 3 corpi, David Benioff e D.B. Weiss, hanno recentemente parlato dei loro progetti per la trilogia di Star Wars di cui avrebbero dovuto occuparsi e che ormai è stata cancellata.

Durante il podcast Happy Sad Confused, hanno spiegato quanto fossero vicini a far decollare il progetto:

Credo che fossimo arrivati relativamente lontani, dal punto di vista della storia, col primo film. Avevamo una tabella di marcia di base per gli altri due, ed è stato un peccato. La verità è che il nostro ‘rapporto’, o la nostra ‘media battuta’, a Hollywood, tra le cose concepite e quelle poi effettivamente portate a compimento, non è mai stato molto alto, e ci saranno sempre delle storie che ‘sfuggiranno’ per varie ragioni.

Quei progetti che non erano destinati a essere realizzati. Ed è stato triste che quello per la trilogia di Star Wars sia stato uno di questi. Con il passare del tempo, però, devi lasciar andare questo tipo di cose, perché se non lo fai, impazzirai completamente.

Qualche mese fa David Benioff e D.B. Weiss avevano rivelato che la storia sarebbe stata incentrata sulla vicenda dei primi Jedi:

Avremmo voluto realizzare The First Jedi. In pratica su come è nato l’Ordine dei Jedi, perché è nato, la prima spada laser … E ci ha dato molto fastidio quando [Rian Johnson, amico di lunga data del duo e produttore della 3BP] ha chiamato il suo film Gli ultimi Jedi. Ha completamente distrutto il titolo più ovvio per quello a cui noi stavamo lavorando.

Quando è stato chiesto ai due cosa è andato storto e perché il progetto della trilogia è andato in frantumi, hanno risposto:

La Lucasfilm ha finito per non voler realizzare la storia di The Forst Jedi. Avevamo in mente un’idea molto specifica e alla fine hanno deciso di non volerla fare. E lo capiamo perfettamente. È la loro compagnia e la loro IP, ma noi due non eravamo i droidi che stavano cercando per il compito.

La storia dei primi Jedi è in effetti interessante. Il primo Jedi fu il ‘Prime Jedi’, che divenne il primo Jedi a usare la Forza. Il Primo Jedi fu anche il fondatore dell’Ordine dei Jedi, sul pianeta Ahch-To, intorno al 25.025 BBY. Il primo Tempio Jedi, che si trovava su Ahch-To, appunto, conteneva un mosaico del Primo Jedi in uno stato di meditazione ed equilibrio.

Questa storia sarà peraltro probabilmente esplorata nel film che dirigerà prossimamente il regista James Mangold, Dawn of the Jedi. Si dice che la storia si svolgerà 25.000 anni prima degli eventi della trilogia originale e che si concentrerà sulla nascita della Forza.

© Riproduzione riservata

Fonte: HSC