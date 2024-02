Doug Bradley su Hellraiser: “Farei un film con un Pinhead più vecchio e oscuro”

Doug Bradley, storico protagonista della saga horror di Hellraiser, sarebbe pronto a riprendere il ruolo del cattivissimo Pinhead un’ultima volta se venisse messo in cantiere l’adattamento cinematografico di un altro libro di Clive Barker, The Scarlet Gospels del 2015.

L’attore inglese 69enne ha spiegato:

Se lo facessimo, potremmo forse presentare al pubblico un Pinhead più anziano, così da far capire che siamo consapevoli del fatto che io ho la mia età, che il tempo e la forza di gravità fanno ciò che solitamente fanno il tempo e la forza di gravità. Un Pinhead più vecchio e più oscuro mi incuriosirebbe, una versione non tanto innamorata delle frasi a effetto, delle battute spiritose e così via.

In The Scarlet Gospels, il detective tormentato Harry D’Amour, investigatore con esperienza di crimini soprannaturali, magici e malefici, si reca negli Inferi dove deve affrontare il suo formidabile e immensamente malvagio rivale, Pinhead, il sacerdote infernale, che sta tentando di impadronirsi dell’Inferno. È il capitolo conclusivo della saga del Cenobita.

Doug Bradley ha poi continuato dicendo:

Sarebbe la chiusura perfetta per la mia vita in lattice, se posso metterla in questo modo. Non ho mai voltato completamente le spalle al personaggio, ma realisticamente penso che probabilmente sia finita, e va bene. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo fatto coi film e sono orgoglioso del mio lavoro in essi. Sono contento della mia situazione attuale.

Ricordiamo che Pinhead è stato invece interpretato da Jamie Clayton nel reboot di Hellraiser diretto da David Bruckner nel 2022 (la recensione).

