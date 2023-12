Eli Roth: “Ho delle idee per nuovi film di Cabin Fever e Hostel”

Parlando con CinePop, il regista Eli Roth ha rivelato di avere una gran voglia di tornare a esplorare gli universi dei suoi Hostel e Cabin Fever.

Queste le sue parole:

In Hostel c’è ancora molto da fare. Mi piacerebbe tornare a Hostel prima o poi. E anche a Cabin Fever. Sono una parte di me. Sono come i miei figli. Sento di averli ignorati per troppo tempo e mi piacerebbe tornare a loro in qualche modo.

Ho delle idee. Mi piacerebbe dirigerli. Non voglio che siano nelle mani di nessun altro.

Ricordiamo che Hostel, uscito nel 2005, ha avuto due sequel, mentre Cabin Fever (2002), ho potuto contare su un sequel nel 2009 (Cabin Fever 2 – Il contagio), un prequel nel 2014 (Cabin Fever: Patient Zero) e un remake dallo stesso titolo nel 2016.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Cabin Fever:

