Full trailer per Bigbug (film Netflix): gli umani sono facoltativi nel futuro dominato dalle I.A. di Jeunet

A qualche settimana dal teaser, Netflix ha diffuso oggi il full trailer di Bigbug (Big Bug), nuovo film che è stato scritto e diretto dal francese Jean-Pierre Jeunet (Alien – La clonazione), che ritorna così sulle scene con un lungometraggio a quasi 10 anni da Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet (2013).

Questa la trama ufficiale:

Nel 2050, l’Intelligenza Artificiale è ovunque. Tanto che l’umanità si affida ormai ad essa per soddisfare ogni suo bisogno e ogni suo desiderio: anche il più segreto e malvagio.

In una tranquilla zona residenziale, quattro robot domestici decidono improvvisamente di prendere in ostaggio i loro padroni nella loro stessa casa. Bloccati insieme, una famiglia non proprio così unita, un vicino invadente e il suo intraprendente robot sessuale sono così costretti a sopportarsi mentre l’atmosfera si fa sempre più isterica.

Intanto, fuori, gli Yonyx, l’ultima generazione di androidi, stanno cercando di prendere il sopravvento. Mentre la minaccia si avvicina, gli umani guardano altrove, diventano gelosi e si lacerano l’un l’altro sotto gli occhi sconcertati dei loro robot da interni.

Tra i protagonisti del film ci sono il fidato Dominique Pinon (Delicatessen), Alban Lenoir (Proiettile vagante) e André Dussollier.

Di seguito trovate il full trailer internazionale (con sottotitoli in italiano) di Bigbug, che finirà nel catalogo di Netflix l’11 febbraio, che ci dà un ulteriore assaggio delle sua atmosfere bizzarre e degli effetti speciali impiegati:

