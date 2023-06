Full trailer per Bird Box: Barcellona (film Netflix), se vuoi vivere non devi vedere

A cinque anni da Bird Box, Netflix ha diffuso ora il full trailer e i poster dell’horror Bird Box: Barcellona, spin-off internazionale ambientato in quello stesso universo post-apocalittico.

In cabina di regia ci sono Alex e David Pastor (The Occupant, The Head), che ne hanno anche scritto la sceneggiatura, mentre tra i protagonisti troviamo Mario Casas, Georgina Campbell, Diego Calva, Alejandra Howard, Naila Schuberth, Patrick Criado, Celia Freijeiro, Lola Dueñas, Gonzalo de Castro, Michelle Jenner e Leonardo Sbaraglia.

Questa la trama ufficiale:

Quando una forza misteriosa decima la popolazione mondiale, Sebastian deve intraprendere un percorso verso la salvezza lungo le strade deserte di Barcellona.

Mentre crea alleanze difficili con gli altri sopravvissuti e si dirige verso un rifugio, emerge una minaccia inaspettata e ben più sinistra delle creature mai viste.

Bird Box si ispira all’omonimo romanzo scritto da Josh Malerman.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il full trailer internazionale di Bird Box: Barcellona, che finirà a catalogo il 14 luglio, che ci dà un’idea più precisa di quello che vedremo:

