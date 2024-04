Full trailer per City Hunter (live-action Netflix): quando il gioco si fa duro, Ryo Saeba non si tira indietro

A qualche settimana dal teaser, Netflix ha diffuso ora il poster e il full trailer di City Hunter, adattamento live-action giapponese diretto da Yuichi Satoh (The End of the Tiny World) dell’omonimo e popolarissimo manga (e poi anime) creato da Tsukasa Hojo nel lontano 1984.

Questa la trama ufficiale:

Tiratore eccezionale e playboy impenitente, l’investigatore privato Ryo Saeba (Ryohei Suzuki) si allea malvolentieri con la sorella del suo defunto partner per indagare sulla sua morte.

Nel cast del film ci sono anche Misato Morita, interprete di Kaori Makimura, Masanobu Ando e Fumino Kimura (rispettivamente Hideyuki Makimura e Saeko Nogamida).

La sceneggiatura è di Tatsuro Mishima.

Per chi se lo stesse chiedendo, non si tratta della prima avventura ‘dal vivo’: negli anni ne sono state realizzate ben tre, ma tutte di scarsa portata o ufficialità.

Di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di City Hunter, che arriverà a catalogo il 25 aprile, che ci dà un ulteriore assaggio di quello che vedremo:

Fonte: YouTube