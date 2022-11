Full trailer per Glass Onion – Knives Out: c’è un morto sull’isola greca, il detective Daniel Craig indaga

A un paio d’anni da Cena con delitto (la recensione), Netflix ha diffuso ora il full trailer e il poster dell’atteso sequel Glass Onion – Knives Out (Glass Onion: A Knives Out Mystery), che è stato scritto e diretto ancora una volta da Rian Johnson.

Questa la trama ufficiale:

Il detective Benoit Blanc (Daniel Craig) si reca in Grecia dopo che un miliardario che opera nel settore delle tecnologie di nome Miles Bron invita alcuni suoi amici per una fuga sulla sua isola privata, dove qualcuno viene ucciso.

Blanc viene quindi incaricato del caso e svelare gli strati di un mistero che coinvolge un nuovo cast di coloriti sospetti.

I sospettati sono Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista.

Ricordiamo che Glass Onion – Knives Out è il primo di due sequel già previsti.

Qualche tempo fa, Rian Johnson ha tiwttato:

Sotto l’ombrello del “whodunnit”, Agatha Christie ha scritto thriller di spionaggio, proto-slasher, cacce ai serial killer, storie d’amore gotiche, studi psicologici sui personaggi, diari di viaggio glam. Quando ho girato Knives Out, è questo che mi ha entusiasmato della prospettiva di realizzare altri sequel con Daniel Craig nei panni di Benoit Blanc: emulare Agatha Christie e fare in modo che ogni film fosse come un libro nuovo, con un tono, un’ambizione, una ragione d’essere… e (ta dah) un titolo proprio!

In attesa della versione estesa, di seguito trovate intanto il full trailer doppiato in italiano di Glass Onion – Knives Out, che sarà disponibile per lo streaming solo su Netflix il 23 dicembre, che ci dà un assaggio di quello che vedremo:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube