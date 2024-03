Full trailer per In a Violent Nature: seguiamo le gesta di un maniaco omicida dalla sua prospettiva

Titolo originale : In a Violent Nature , uscita : 22-01-2024. Regista : Chris Nash.

A qualche mese dal teaser, IFC Films ha diffuso il poster e il full trailer di In a Violent Nature, slasher che è stato scritto e diretto da Chris Nash (ABCs of Death 2) ed è appena stato presentato al Sundance Film Festival.

Questa la trama ufficiale:

Quando da una torre antincendio crollata nel bosco viene estratto un medaglione che imprigiona il cadavere in decomposizione di Johnny, uno spirito vendicativo spronato da un orribile crimine compiuto 60 anni prima, il suo corpo viene resuscitato e inizia ad accanirsi nel tentativo di recuperarlo.

Il golem non-morto si concentra così sul gruppo di adolescenti in vacanza responsabili del furto e procede a massacrarli metodicamente uno per uno nella sua missione di recupero, insieme a chiunque si trovi sulla sua strada.

Il film e vede protagonisti Ry Barrett (The Heretics), Andrea Pavlovic, Cameron Love, Reece Presley, Liam Leone, Charlotte Creaghan, Lea Rose Sebastianis, Sam Roulston, Alexander Oliver e Lauren Taylor.

In attesa di capire se lo vedremo in Italia (negli USA uscirà il 31 maggio), di seguito trovate il full trailer internazionale di In a Violent Nature, la cui particolarità sta proprio nell’essere narrato dal punto di vista del cattivo:

