Full trailer per Kill: le carrozze del treno per Nuova Delhi sono piene di brutti ceffi da eliminare

A qualche mese dal teaser, Lionsgate ha diffuso ora il poster e il full trailer e del violentissimo action indiano Kill, che è stato scritto e diretto da Nikhil Nagesh Bhat (Apurva).

Questa la trama ufficiale:

Quando il soldato Amrit (Lakshya) scopre che il suo unico amore Tulika (Tanya Maniktala) si è fidanzata contro la sua volontà, sale a bordo di un treno diretto a Nuova Delhi per un’audace impresa tesa a far deragliare questo matrimonio combinato.

Ma quando una banda di ladri armati di coltelli, guidati dallo spietato Fani (Raghav Juyal), inizia a terrorizzare i passeggeri innocenti del treno, Amrit decide di affrontarli da solo in un’impresa potenzialmente mortale per salvare coloro che lo circondano, trasformando quello che avrebbe dovuto essere un tipico viaggio di piacere in un’adrenalinica corsa da brividi.

Nel cast del film ci sono anche Hars Chhaya, Ashish Vidyarthi, Abhishek Chauhan e Parth Tiwari.

In attesa di capire se arriverà anche in Italia (negli USA uscirà durante il fatidico 4 luglio), di seguito trovate il full trailer internazionale di Kill, che ci dà un ulteriore assaggio delle sue cruente atmosfere:

Fonte: YouTube