Gary Oldman su Harry Potter: “Mediocre il mio lavoro su Sirius Black”

I fan della saga cinematografica di Harry Potter sono generalmente soddisfatti della prova di Gary Oldman nel ruolo di Sirius Black, eppure l’attore inglese è – sorprendentemente – di tutt’altro avviso.

In una recente intervista con Josh Horowitz sul podcast Happy Sad Confused (tramite SFFGazette.com), Gary Oldman ha infatti spiegato:

Penso che il mio lavoro sia mediocre. Davvero, lo penso. Forse se avessi letto i libri come fece Alan [Rickman], se fossi stato un passo avanti, se avessi saputo cosa sarebbe successo, onestamente penso che avrei ha recitato in modo diverso.

Vi dirò di cosa si tratta. È come per qualsiasi cosa … Se un giorno mi sedessi e mi guardassi in qualcosa e dicessi: ‘Mio Dio, sono fantastico!’, sarebbe un giorno molto triste, perché io voglio rendere migliore ogni mio nuovo progetto.

Di seguito trovate una scena di Harry Potter e l’Ordine della Fenice:

© Riproduzione riservata