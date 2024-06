Hugh Jackman racconta perché ha mollato Wolverine e poi ci ha ripensato

L’australiano Hugh Jackman ha avuto una lunga e fantastica carriera nei panni del mutante Wolverine e, prima che cambiasse idea per il film Deadpool & Wolverine, sembrava aver definitivamente chiuso con quel ruolo.

Dopo aver girato Logan – The Wolverine nel 2017, l’attore oggi 55enne aveva deciso di dedicarsi ad altri progetti e, in una recente intervista a People, ha spiegato bene cosa lo aveva spinto a tale scelta:

Ero arrivato al punto che … probabilmente una decina di anni fa … in cui mi ritrovai a pensare: ‘Non mi sto divertendo’. Mi doleva interpretarlo. Era dura.

Hugh Jackman ha poi raccontato cosa l’ha aiutato a ripensarci:

In questi anni mi sono preso una pausa e ho praticato molto la danza. Ho fatto degli spettacoli teatrali. Così, quando sono tornato a recitare, è stato davvero divertente.

Il suo co-protagonista Ryan Reynolds ha aggiunto:

Quando Hugh Jackman ti viene incontro a 150 miglia australiane all’ora, sembra impossibile che non morirai in quattro secondi. E non lo dimenticherò mai. E grazie a Dio indossavo una maschera, perché sotto la maschera la mia faccia diceva: “Oh mio Dio!!”.

