I Play Rocky: definiti trama e regista del film che racconta la genesi del classico di Stallone

Rocky del 1976 è uno dei film più iconici di tutti i tempi e la sua realizzazione ad opera di Sylvester Stallone sarà ora al centro di un lungometraggio. Il film sarà diretto da Peter Farrelly (Green Book, Scemo e più scemo) da una sceneggiatura scritta da Peter Gamble e sarà intitolato I Play Rocky.

Questa la trama ufficiale:

Un attore in difficoltà, con il volto parzialmente paralizzato e un difetto di pronuncia, scrive una sceneggiatura che un grande studio cinematografico vorrebbe acquistare, ma lui si rifiuta di venderla a meno che non ottenga il ruolo del protagonista.

Rifiutando un’offerta di denaro che gli cambierebbe la vita, lavora invece per pochi spiccioli per far sì che il film venga realizzato con lui stesso come star. Il film diventerà il più grande successo al botteghino del 1976, ottenendo 10 nomination agli Oscar e vincendo il premio come Miglior film.

Il casting è attualmente in corso.

Di seguito trovate un dietro le quinte del primo Rocky:

