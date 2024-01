Jodie Foster su Star Wars: “Rifiutai la parte della Principessa Leia”

Jodie Foster ha recentemente rivelato alcune informazioni interessanti sui suoi inizi di carriera, confermando che le venne offerto il ruolo della Principessa Leia Organa (o Leila) per il primo film di Star Wars, che però – come sappiamo – andò alla fine a Carrie Fisher.

L’attrice oggi 61enne ne ha parlato con Jimmy Fallon al Tonight Show, spiegando anche i motivi per cui decise di non accettare l’offerta di George Lucas.

Alla domanda “È vero che ti fu offerto il ruolo della Principessa Leia in Star Wars?”, Jodie Foster ha risposto:

Sì, è vero. Stavano cercando una principessa Leila più giovane, ma in quel momento avevo un conflitto in agenda. Stavo girando un film Disney e semplicemente non volevo tirarmi indietro perché avevo già firmato il contratto.

Hanno comunque fatto un lavoro straordinario. Non so quanto sarei stata brava io in quel ruolo. Avrei potuto avere capelli diversi. Avrei potuto scegliere una acconciatura ad ananas!

Jodie Foster non ha rivelato il titolo del film Disney, ma è facile intuire che potesse essere Tutto accadde un venerdì, uscito appena un anno prima di Star Wars: Una nuova speranza.

Da notare che a quel tempo Jodie Foster aveva solo 13 o 14 anni, quindi se avesse accettato la parte avrebbe portato il personaggio in una direzione completamente diversa da quello che conosciamo. Una direzione in cui non avremmo certo visto una relazione tra Leia e Han Solo.

