Ke Huy Quan su Indiana Jones: “Uno spin-off con Shorty? Contatemi!”

Un paio di mesi fa è stato riferito che la Lucasfilm stava valutando lo sviluppo di una serie su Indiana Jones per Disney+. Lucasfilm e Disney hanno incontrato alcuni sceneggiatori e hanno ricevuto proposte per un possibile show ambientato nel mondo dell’archeologo giramondo, ma non sono stati condivisi dettagli su quella che potrebbe essere la storia.

In molti hanno pensato che l’unica serie spin-off accettabile di Indiana Jones che non includa l’Indiana Jones di Harrison Ford dovrebbe coinvolgere il Shorty / Short Round di Ke Huy Quan, introdotto in Indiana Jones e il Tempio Maledetto del 1984.

Ora, proprio Ke Huy Quan ha dichiarato che gli piacerebbe farne parte, come spiegato in una recente intervista al podcast Happy Sad Confused:

Prima di tutto, adoro il personaggio di Short Round, è davvero fantastico. È divertente, coraggioso, salva le chiappe a Indy e se la Disney o la Lucasfilm dovessero mai dirmi: ‘Vogliamo realizzare uno spin-off di Short Round’, io sono qui ragazzi.

Amo così tanto quel personaggio e ho amato così tanto quell’esperienza che sarebbe incredibile rivisitare quel personaggio molti anni dopo.

Per quanto riguarda l’evoluzione del personaggio negli ultimi 40 anni, l’attore ha scherzato:

Non ne ho idea. Le vostre ipotesi valgono quanto le mie, ma dato che lui guarda così tanto a Indy, non sarei sorpreso se fosse finito a fare l’archeologo.

Il personaggio è stato approfondito nella serie a fumetti della Marvel degli anni ’80, intitolata The Further Adventures of Indiana Jones. Lì, accompagnava Indy in una spedizione nel Mar dei Caraibi nella speranza di trovare Atlantide, dove finiva per salvarlo durante un attacco dei pirati. Poi ritornava in collegio.

Nel 2008 è stato poi pubblicato The Lost Journal of Indiana Jones, in cui si legge che Shorty / Short Round è diventato effettivamente un archeologo come il suo mentore e ha persino intrapreso un viaggio per rintracciare l’Occhio del Pavone, il diamante che Indy perdeva all’inizio de Il Tempio Maledetto.

Di seguito una scena da Indiana Jones e il Tempio Maledetto:

Fonte: HSC