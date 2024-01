La Città Incantata: Hayao Miyazaki spiega chi è il Senza-Volto e cosa rappresenta

A oltre 20 anni dall’uscita di La Città Incantata (Spirited Away), il regista Hayao Miyazaki ha risposto a una delle curiosità dei fan circa l’identità dei misteriosi Senza-Volto che appaiono nel film animato dello Studio Ghibli del 2001.

Questa intuizione è arrivata da Nippon TV, che ogni venerdì ospita un blocco di film in prima serata chiamato ‘Kinyo Roadshow’. Il primo film in programma nel 2024 è stato proprio La Città Incantata e durante l’evento la rete ne ha twittato in tempo reale alcuni dettagli, incluse queste preziose informazioni:

Chi è esattamente il Senza-Volto? Ci sono molte persone come il Senza-Volto in mezzo a noi… Sono quel tipo di individuo che vuole aggrapparsi agli altri ma non ha percezione di se stesso. Sono ovunque.

Hayao Miyazaki ha condiviso queste parole già molti anni fa a dire il vero, ma sono passate inosservate alla maggior parte dei suoi appassionati.

In sostanza, i Senza-Volto rappresentato coloro che non hanno identità e coscienza di sé e per questo adottano ‘nuove personalità’ per adattarsi meglio a ciò che li circonda. Questo spiega perché il Senza-Volto che accompagna la piccola Chichiro è trasparente e perché presenta quei grandi cambiamenti di personalità nel corso del film.

Di seguito trovate il trailer italiano di La Città Incantata: