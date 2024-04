Martin Lawrence su Bad Boys: “Eddie Murphy mia prima scelta come partner”

Martin Lawrence e Will Smith hanno recitato insieme in quattro film della saga di Bad Boys nel corso degli ultimi decenni. La coppia è sinonimo stesso del franchise, ma quando l’idea del primo film venne proposta a Martin Lawrence, gli venne in mente ben altro partner.

In una recente intervista per promuovere l’imminente Bad Boys: Ride or Die, Martin Lawrence ha infatti rivelato:

Avevo al tempo un accordo con la Sony, e Bad Boys era un film che mi avevano sottoposto per sondare la mia disponibilità a farlo, e avrei dovuto solo trovare un partner con cui recitare. Avevo pensato di farlo con Eddie Murphy e tutto il resto, ma lui costava troppo.

Così gli venne indicato Will Smith:

Scelsi la persona giusta, perché fu mia sorella a dirmi: ‘Dovresti farlo con Will. Due star delle sitcom che si incontrano sul grande schermo, potrebbe essere qualcosa di speciale’. Così io e Will facemmo una cena e dopo cinque minuti di conversazione con lui … Will è il miglior venditore di sempre. Non potei dire di no e da allora è stato Bad Boys.

Martin Lawrence aveva già lavorato con Eddie Murphy in Il principe delle donne del 1992.

Di seguito seguito trovate – sulle note dello storico main theme – il trailer italiano di Bad Boys – Ride or Die:

© Riproduzione riservata