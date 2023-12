Michael Fassbender su 300: “In grande forma fisica e pagato; un bel ricordo”

Ricorderete che un ancora poco conosciuto Michael Fassbender ha interpretato Stelios in 300 di Zack Snyder del 2006, un ruolo che in qualche modo gli ha poi aperto le porte della Hollywood che conta.

Durante un’intervista a Vanity Fair, l’attore oggi 46enne ha ricordato il periodo di lavorazione del film, dicendo:

Per 300, credo che ci allenammo per dieci settimane prima di metterci davanti alla macchina da presa, e poiché il film è così ‘fisico’, credo di avere forse quattro battute in totale.

Si tratta quindi di un’interpretazione del personaggio molto basata sul fisico. Per questo motivo è stato fondamentale tenersi in forma. Sì, mi piaceva il fatto di essere in grande forma e di essere pure pagato!

Di seguito trovate un ‘best’ of delle scene con Michael Fassbender in 300:

