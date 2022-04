Nel nuovo trailer di Lightyear – La vera storia di Buzz, salti avanti nel tempo e nemici insuperabili

A un paio di mesi dall’ultimo assaggio, Disney e Pixar hanno diffuso oggi il poster e il full trailer di Lightyear – La vera storia di Buzz, avventura animata che – intuibilmente – racconterà le origini dell’eroe umano che ha ispirato l’omonimo popolarissimo giocattolo della saga Toy Story.

Chris Evans (Cena con delitto – Knives Out, Avengers: Endgame) ha prestato la propria voce a Buzz nella versione originale del film, che è stato diretto dal regista premio Oscar Angus MacLane (Alla Ricerca di Dory) e prodotto da Galyn Susman (il cortometraggio Toy Story: Tutto un altro mondo).

Michael Giacchino si è occupato delle musiche. L’attrice Esther Elisha si è unita al cast di voci italiane per il ruolo di Alisha Hawthorne, tra le quali spicca la mancanza di Marco Vivio.

Chris Evans ha commentato:

La frase ‘un sogno che diventa realtà’ viene usata spesso, ma non aveva mai significato così tanto nella mia vita. Chi mi conosce sa quanto io ami profondamente i film d’animazione. Non posso credere di poter far parte della famiglia Pixar e di lavorare con questi artisti davvero brillanti che raccontano storie come nessun altro. Vederli lavorare è a dir poco magico. Ogni giorno mi do un pizzicotto.

Il regista Angus MacLane ha detto:

Il mondo di Buzz mi ha sempre entusiasmato. In Toy Story, sembrava esserci un’incredibile storia, che viene solo accennata, sul suo essere uno Space Ranger e ho sempre voluto esplorare ulteriormente questo mondo. Quindi il mio punto di partenza per Lightyear – La vera storia di Buzz è stato: ‘Qual è stato il film visto da Andy che gli ha fatto desiderare il giocattolo di Buzz Lightyear?’. Volevo vedere quel film. E ora ho la fortuna di poterlo realizzare.

In attesa di vederlo nei nostri cinema dal 15 giugno, di seguito trovate il nuovo trailer doppiato in italiano di Lightyear – La vera storia di Buzz, che ci dà una ulteriore idea della qualità delle animazioni e di quello che vedremo:

Fonte: YouTube