Nuovo trailer per Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente, qual è lo scopo dei giochi?

Titolo originale : The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes , uscita : 15-11-2023. Regista : Francis Lawrence.

A oltre due anni dalle prime rivelazioni in merito e a qualche mese dal primo assaggio, Notorious Pictures ha diffuso ora il poster e il nuovo trailer di Hunger Games: La Ballata dell’usignolo e del serpente (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes), film prequel diretto da Francis Lawrence (già dietro a tre capitoli della daga) basato naturalmente sull’omonimo libro scritto da Suzanne Collins e pubblicato nel 2020, la cui storia si svolge decenni prima delle avventure di Katniss Everdeen.

Questa la trama ufficiale:

Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow (Tom Blyth) è l’ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un’orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City.

Con l’avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12.

Ma quando Lucy Grey (Rachel Zegler) magnetizza l’intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore.

Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l’astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l’usignolo e chi il serpente.

Nel cast del film ci sono anche Viola Davis nei panni della Dott.ssa Volumnia Gaul, Peter Dinklage, Hunter Schafer, Josh Andrés Rivera e Jason Schwartzman.

Di seguito trovate il secondo trailer doppiato in italiano di Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente, che arriverà nei nostri cinema il 22 novembre, che ci dà un’idea delle sue atmosfere:

