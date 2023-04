Nuovo trailer per Indiana Jones e il Quadrante del Destino: c’è da trovare un potente artefatto

Titolo originale : Indiana Jones and the Dial of Destiny , uscita : 28-06-2023. Budget : $294,700,000. Regista : James Mangold.

A qualche mese dal primo assaggio, arrivano oggi dalla STAR WARS Celebration di Londra il poster e il nuovo trailer di Indiana Jones e il Quadrante del Destino (Indiana Jones and the Dial of Destiny), il quinto capitolo della saga.

L’80enne Harrison Ford ha ripreso il ruolo del protagonistadnel film, che è stato diretto da James Mangold (Logan).

Per quanto riguarda la trama, sappiamo che la storia è ambientata nel 1969 e che Indy “si muove sullo sfondo della corsa allo spazio, con lo sforzo americano di battere i russi che porterà con sé alcune scomode verità per l’archeologo avventuriero”.

Viene ulteriormente spiegato:

Semplicemente, il programma per lo sbarco sulla Luna è gestito da un gruppo di ex-nazisti. Quanto siano ‘ex’ è precisamente la questione. E questo dà fastidio a Indy …

L’inserimento di Indiana Jones – un uomo che ha sempre guardato ai segreti terreni piuè che a quelli delle stelle – all’interno dell’era degli astronauti lo rende ancora più un uomo fuori dal tempo.

“Non è soltanto che il modello di eroe è completamente cambiato ora. Non è solamente che stanno cercando qualcosa lassù dove non c’è proprio nulla – è come Reno senza il gioco d’azzardo. Ma le persone che sono dietro al programma sono, come dire, i suoi nemici giurati”.

Steven Spielberg figura tra i produttori, mentre nel cast troviamo anche John Ryhs-Davies, Mads Mikkelsen (Hannibal), Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Boyd Holbrook (Logan), Shaunette Renée Wilson (The Resident) e Thomas Kretschmann (Avengers: Age Of Ultron).

Di seguito – sulle note di Sympathy for the Devil dei Rolling Stoners – trovate il nuovo trailer doppiato in italiano di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, che sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes il 18 maggio e poi arriverà il 28 giugno nelle sale italiane:

Fonte: YouTube