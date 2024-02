Nuovo trailer per Lupin III – Il castello di Cagliostro: nei cinema restaurato in 4K per i 45 anni

Yamato Animation ha diffuso il nuovo poster e il trailer di Lupin III – Il castello di Cagliostro, anime co-scritto e diretto nel 1979 da Hayao Miyazaki (su soggetto originale di Monkey Punch) che tornerà nei nostri cinema in versione rimasterizzata e restaurata in 4K, presentata con le voci italiane storiche, per celebrarne i 45 anni dall’uscita.

Questa la trama ufficiale:

Lupin III e il suo fedele compagno Jigen sono riusciti a individuare la fonte delle banconote false che ha messo in ginocchio l’economia mondiale: Cagliostro, lo stato più piccolo del mondo governato dal conte omonimo.

All’interno delle mura di pietra del castello, il conte tiene prigioniera la bella Clarisse, la quale possiede la chiave per accedere a un tesoro di inestimabile valore.

Lupin desidera liberare la ragazza, punire i malvagi e, ovviamente, assicurarsi il tesoro.

In questa straordinaria avventura, non mancano altri personaggi chiave della saga come la seducente Fujiko e il tenace Ispettore Zenigata.

In attesa di rivederlo nei cinema SOLO il 4, 5, 6 marzo, di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Lupin III – Il castello di Cagliostro:

