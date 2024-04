Nuovo trailer per The Animal Kingdom: creature ibridi e mutanti vagano nel mondo di Adèle Exarchopoulos

I Wonder Pictures ha diffuso il poster e il trailer di The Animal Kingdom (Le regne animal) fanta-thriller diretto e co-scritto dal regista Thomas Cailley (Ad vitam), che è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes del 2023.

Questa la trama ufficiale:

In un futuro prossimo, misteriose mutazioni trasformano gli esseri umani in ibridi animali. Émile ha solo sedici anni e vorrebbe una vita normale: la scuola, le serate con gli amici, i primi amori.

Ma d’un tratto si trova a fare i conti con alcuni inaspettati cambiamenti…

Nel cast del film ci sono Roman Duris (I tre moschettieri – Milady), Paul Kircher e Adèle Exarchopoulos (Mandibules).

La colonna sonora è stata curata da Andrea Laszlo De Simone, cantautore, polistrumentista e produttore discografico torinese.

In attesa di vederlo nei nostri cinema dal 13 giugno, di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di The Animal Kingdom, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube