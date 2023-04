Quentin Tarantino su Bastardi Senza Gloria: “Ho un dono per le scene tese; la migliore è in questo film”

Il regista Quentin Tarantino è certamente noto per il suo personalissimo stile cinematografico, con dialoghi intelligenti e verbosi e momenti improvvisi di violenza estrema.

Ma è anche specializzato in scene capaci di costruire grande tensione tra i personaggi, tenendo gli spettatori col fiato sospeso.

Recentemente interpellato a riguardo dallo spagnolo El País, il regista ha rivelato qual è a suo modo di vedere la sequenza più tesa della sua filmografia:

Quella della fattoria all’inizio di Bastardi senza gloria. Con l’ufficiale nazista Hans Landa che parla con il proprietario della fattoria, che nasconde gli ebrei nella sua cantina.

Continuando, il regista ha parlato della sua abilità nel creare tensione, affermando:

Non so come spiegarlo. Ho un dono … Per me è facile creare quelle situazioni in cui i personaggi iniziano a parlare e le cose vanno al loro posto e c’è un climax. Si lancia una palla agli attori e loro la afferrano.

Forse per i suoi fan sarà più difficile indicare con precisione una sola scena, vista la quantità – e qualità – di quelle offerte da Quentin Tarantino, ma quella scelta dal regista potrebbe effettivamente piazzarsi abbastanza in alto nella classifica di molti.

Di seguito trovate la scena iniziale di Bastardi senza gloria:

© Riproduzione riservata

Fonte: El País