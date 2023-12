Rob Liefeld su Deadpool 2: “Si era pensato a Brad Pitt per il ruolo di Cable”

Secondo il creatore di Deadpool, Rob Liefeld, Brad Pitt avrebbe dovuto originariamente interpretare Cable in Deadpool 2, un ruolo che poi è andato invece a Josh Brolin.

Durante una recente intervista al CB’s Collectibles Show, a Rob Liefeld è stato infatti chiesto della grande somiglianza del personaggio col biondo divo oggi 59enne e delle voci secondo cui Brad Pitt sarebbe in qualche momento della lavorazione stato preso in considerazione, e lui ha risposto:

So per certo che queste voci sono vere al 100%. Fecero delle preview e David Leitch aveva avuto un rapporto molto speciale con [Brad Pitt] facendo lavoro di stunt.

Quello che la gente non sa è però che se ne era parlato in una fase molto, molto precoce del progetto. Quindi, quando hanno capito che non stavano andando in quella direzione, ne presero altre.

Sebbene Pitt non abbia interpretato Cable, è apparso comunque nel film per uno o due fotogrammi nel ruolo di Vanisher, uno dei membri sfortunati della squadra X-Force.

Di seguito trovate una scena di Deadpool 2 – La seconda venuta:

Fonte: CB's Collectibles Show