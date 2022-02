Robert Pattinson su Harry Potter: “Mi preparavo alle scene pensando a risse e a Die Hard”

Titolo originale : Harry Potter and the Goblet of Fire , uscita : 16-11-2005. Budget : $150,000,000. Regista : Mike Newell.

In attesa di vederlo nella nuova incarnazione di Batman, non va dimenticato che a inizi carriera Robert Pattinson è apparso anche nei panni di un giovane mago – Cedric Diggory – nella saga di Harry Potter.

Ebbene, in una recente intervista con GQ, l’attore ha ripensato a quell’interpretazione, di cui non serba, al contrario di praticamente tutti gli altri membri del cast, certo un grandissimo ricordo:

Credo che all’epoca avessi letto un libro sul ‘metodo’ [di recitazione]. L’unica cosa che ne tirai fuori fu di doversi picchiare prima di girare ogni singola scena. Questa fu fondamentalmente la mia unica regola su come prepararmi per una scena. Mi convincevo che stessi per iniziare una rissa o qualcosa del genere e mi limitavo a urlare dentro a un cuscino e lottare, prendendomi a pugni e strappandomi i vestiti.

Il ‘metodo’ era certo complesso da gestire per un attore alla prime armi, ma anche per gli addetti al trucco che lavorava su di lui, poiché le sue ferite protesiche continuavano a cadergli dalla faccia a causa del sudore scaturito dalla sua furia pre-riprese.

Robert Pattinson ha quindi spiegato che la sua intensità si riversò naturalmente anche nel modo in cui pensò di dover tenere in mano la sua bacchetta magica nelle sequenze d’azione:

Ricordo che tenevo in mano una bacchetta e di aver pensato che fosse così stupido impugnarla come una bacchetta magica, quindi decisi di impugnarla come una pistola, con due mani, pensando di essere in qualcosa tipo un film di Die Hard. Mi pare di aver anche chiuso un occhio, come se avesse un mirino.

Al di là di questo, Cedric Diggory è stato – ed è – un personaggio piuttosto amato, quindi il pubblico non deve aver trovato così ridicola la sua prova.

Di seguito trovate un collage di scene di Harry Potter con protagonista Robert Pattinson:

